Munir es otra de las voces autorizadas del vestuario desde que llegara hace dos temporadas tras el descenso. El guardameta, fijo en la portería, ha vivido la multitud de vaivenes que ha ido sufriendo el club desde que juega en la categoría de plata. Los últimos movimientos de la entidad y la decisión de reducir drásticamente los contratos más altos de la plantilla genera debate en el vestuario.

El marroquí expone la "incertidumbre" que están viviendo en Cope Málaga, donde reconoce estar "tranquilo" con las últimas noticias aunque algo molesto con la reestructuración salarial: "Después del año pasado, que sufrimos tanto y superar tantas cosas con estos jugadores, que ahora se tenga que vivir esta situación es injusto y fastidia. A todos nos gustaría vivir otra situación y que se hubiesen cumplido muchas cosas que se nos prometieron. Se nos está pidiendo mucho sacrificio y no nos sorprende porque hemos vivido ya muchas situaciones".

"A compañeros míos se les exige algo que es suyo y tendrán que hacer un esfuerzo o para irse o para quedarse. Todos se quieren quedar y están ilusionados con la temporada. Nos gustaría seguir juntos", explica el cancerbero, muy al hilo de Dani Pacheco, que esperan alcanzar un acuerdo mejor para los jugadores: "Nos gustaría que fuera algo satisfactorio para las partes. No sé si será así, pero vamos a intentar que lo sea".

Pese a las críticas, Munir reconoce estar a "disposición del club" y admite su "compromiso para poder ayudar, a pesar de muchas cosas que no comparto con ellos". "Mi puerta la van a encontrar si quieren llamar y voy a ayudar lo máximo posible, como ellos a mí cuando lo he necesitado", continuaba el marroquí, que dejaba claro que a él no se habían dirigido personalmente: "Han tenido contacto con mi representante, pero conmigo no lo han tenido. Tampoco me ha propuesto nada de negociación. Sí que ha habido comunicación para solucionar algunos detalles, favores que nos han pedido y hemos aceptado y de momento conmigo no se han comunicado para alguna propuesta".

Cuestionado por la vía abierta de fichar al meta Dani Barrio, Munir alzaba la voz: "Son decisiones del club. No veo lógico que el club le exija a jugadores que se bajen el salario y luego fiche jugadores. Pero son decisiones de la gente que manda en el club. Respetables, puedes compartirlas o no. Pero ellos mandan. Yo me dedico a lo mío que es entrenar y dedicarme a los entrenamientos. Son decisiones que toman desde el club y yo intento evadirme de esas situaciones. El que venga va a ser bienvenido y va a venir a sumar y lo vamos a recibir con los brazos abiertos porque este vestuario es así. A Dani Barrio lo conozco, no coincidí con él pero lo conozco y tenemos bastantes amigos en común. Ha estado en Numancia y Melilla como yo".

Admite tener diversas ofertas

El portero blanquiazul admitió que están surgiendo "bastantes opciones" para él en el mercado en estas últimas semanas pero que no le gusta "que parezca que quiero hacer lo posible por irme. Para nada me quiero ir, mi primera intención es seguir y me centro en los entrenos porque quiero seguir".

No se mojó Munir sobre si esas ofertas provenían de un equipo de Primera: "No te puedo decir nada porque no hay nada concreto y ninguna opción ahora mismo. Estoy pensando en el Málaga y no más allá. El club a mí no me ha transmitido nada y es quien tiene que tomar esa decisión. Yo soy del Málaga y respeto eso al cien por cien".

"Quiero que se solucione todo, que hagamos una plantilla competitiva. Todos tenemos la esperanza de que cada uno haga su trabajo en su parcela, como nosotros en el campo, para solucionar la situación, hacer un proyecto bueno y poner al Málaga donde se merece", destacaba Munir, apostando por su continuidad: "Mi ilusión es seguir. Nos lo hemos ganado en el campo y la afición se lo merece. Si el club decide que me tengo que ir será una decisión suya porque yo quiero seguir".