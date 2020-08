Dani Pacheco pasó por los micrófonos de Ser Deportivos donde repasó la actualidad del equipo y la situación contractual de gran parte de la plantilla, él incluido. El club debe reestructurar notoriamente los salarios de un nutrido grupo de futbolistas con reducciones que alcanzan el 80%. El pizarreño lo tiene claro: "Quiero cumplir mi contrato, me gustaría seguir aquí".

"El club se ha puesto en contacto con una parte de la plantilla, la gente que tenemos los salarios más altos. Nos han dicho que tenemos que bajar a una parte muy inferior de la que cada uno tenemos. Cada uno hablamos permanentemente con el club, con nuestros agentes, tratando de llegar a un acuerdo", explicaba Pacheco, que fijaba la reducción hasta esos teóricos 200.000 euros: "Según tengo entendido, la cantidad es la misma para todos. Esa es la cantidad por la que debemos estar, no tiene por qué ser exacta pero sí muy cercana todos. Nos dieron unos días para pensar, responder o hablar con nuestros abogados. En eso estamos, hablando con nuestra gente y a ver cómo lo solucionamos".

El pizarreño era tajante cuando se le cuestionaba la posibilidad de denunciar: "En mi cabeza por supuesto no está denunciar. Creo que en la de nadie. Todos están por la labor de ayudar. De hacer algo razonable. Obviamente una rebaja de casi un 80% no es agradable para nadie, en ningún trabajo".

"Pensando, buscando maneras de poder solucionarlo y esperando que el club, según avancen los días y se vayan dando cambios de salidas o entradas, vaya viendo si se puede mejorar esa primera cantidad que han dicho", explicaba Pacheco que espera una oferta mejor de la entidad tras tender ya la mano con anterioridad: "Estamos ayudando en lo posible, tenemos un dinero pendiente del año pasado que casi todos los clubes te suelen pagar media parte mes a mes y a la otra mitad a final de temporada. Todos hemos aceptado dividirlo en los meses que el club ha querido, no hemos puesto problemas. Estamos ayudando, somos trabajadores, tenemos nuestro contrato... podemos ayudar pero si creemos que la rebaja es demasiado habrá que buscar otra opción".

Pese a que no comparte tal tijeretazo, Pacheco confía en que se pueda llegar a un acuerdo más beneficioso para los jugadores con el paso de los días: "No queda otra. Cualquier empresa con todo lo que sucede, entendemos la situación, por eso hemos aceptado aplazar lo que nos debían. Estamos haciendo todo lo posible. Una rebaja del 80%... entiendo que si el club es la única manera que entiende para seguir adelante, alguna otra solución debe haber de aquí al final. Nosotros queremos una solución mejor, pero no sabemos de aquí al final del mercado si podrá ser mejor o será la única solución".

"Nosotros queremos una solución mejor, pero no sabemos de aquí al final del mercado si podrá ser mejor o será la única solución"

Las llamadas telefónicas se han sucedido estos días entre jugadores y la dirección deportiva. Pacheco reconoció que la plantilla corroboró que a todos los jugadores se le comunicaba lo mismo, los mismos términos económicos: "Manolo [Gaspar] en ese sentido es muy claro con todos, no creo que ninguno tenga quejas sobre eso. A mí me llamó primero una vez para el tema de la ficha. Yo le dije que lo tenía que hablar con mi abogado, pero que iba a aceptar seguro. Luego me llamó para lo otro, con todos ha hecho igual. Ninguno nos podemos quejar de eso".

Con respecto a su continuidad, el pizarreño reconoció que tanto Gaspar como Pellicer desean que forme parte de la plantilla: "A mí me dijo que le encantaría que yo siguiera. El míster también, que tienen mucha confianza en mí. De hecho Manolo es la primera persona que me llama antes de que acabe la jornada de Primera División, con el Málaga descendido. Él fue el primero que me llamó estando en La Cueva. Lo conozco desde pequeño. A mí me llamó, le dije que me gustaría seguir y a ver cómo lo podríamos solucionar. ¿Quedarme? Ojalá".