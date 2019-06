Juan Ramón López Muñiz sigue sin equipo tras su tercera aventura la pasada temporada en el Málaga. El ex técnico blanquiazul repasó su situación actual y sus últimas experiencias en el banquillo en un breve entrevista para El Comercio. El asturiano repasa y compara sus dos últimos proyectos de ascenso a Primera, con el Levante y el Málaga, en el que consiguió el primero y se truncó el segundo. También habla del aún blanquiazul Jony Rodríguez.

"Hay diferencias. Seguramente de estructura, tranquilidad y proyecto. Son dos situaciones distintas y que no se pueden comparar", explica al ser cuestionado por sus temporadas al frente del Levante y el Málaga en Segunda División: "En el Levante hicimos un año espectacular. Había un equipo que creía en lo que podía hacer y lo fue consiguiendo. Eso nos llenó de moral. Íbamos en volandas. El equipo volaba. En Málaga sabíamos que iba a ser más complicado. Era un reto difícil por la presión que había de recién descendido y por las circunstancias propias del club. Pero en el fútbol hay que coger retos difíciles".

Muñiz dejó el Málaga tras enlazar una serie de resultados adversos, en los que parecía que la plantilla había dejado de creer en la idea y sistema del gijonés. "Es muy importante el grupo, que crea en lo que uno dice, y la gestión del mismo. Alrededor de estos equipos suele haber una presión añadida", relacionaba el entrenador, que parece que no encontró esto mismo en la Costa del Sol: "Es importante que el jugador vea que todo va como debe de ir. El Levante eso lo tiene. Trabaja con tranquilidad".

El asturiano también tuvo palabras para Jony, que es seguido por varios equipos y tendrá de nuevo la posibilidad de salir cedido a un equipo de Primera. "Estuvo a un nivel tremendo en el Alavés. Imagínese en Segunda. Un lujo. Por lo que sea, Jony no se adaptó o no pudo triunfar como él quería. Nadie discute su calidad. Pero Málaga tiene presión y exigencia, y salir de casa no es fácil", recordaba Muñiz, que encontraba similitudes en su carrera: "Se lo digo por experiencia. Fui muy verde al Rayo. Luego también depende de la confianza que haya en el jugador para madurar".