Javi Ontiveros utilizó nuevamente las redes sociales para dirigirse a los aficionados del Málaga. Lo hizo con un mensaje emotivo, inspirador y positivo, al más puro estilo de Víctor. El marbellí es una ganga en el mercado y ya se le vincula a equipos como el Villarreal. De momento, sigue pensando en blanquiazul.

"Lo intentamos una y mil veces, luchamos cada balón con todas nuestras fuerzas y nos vaciamos hasta el último suspiro. No pudo ser. Terminamos la temporada con la tristeza de no haber conseguido el objetivo. No tengo palabras para expresar la decepción y la frustración que siente el vestuario, pero sobre todo lamentamos no haber podido dar la alegría que la afición se merece. Este club está por encima de todo y que nadie dude que el Málaga CF siempre vuelve", dijo el futbolista.