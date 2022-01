Natxo aprieta antes de visitar La Romareda: doble sesión el miércoles

El Málaga CF llegará este lunes a la ciudad tras otro decepcionante partido a domicilio, ésta vez ante el Mirandés en el estreno en el banquillo de Natxo González. El entrenador vitoriano dio este lunes de descanso tras llegar en tren desde Madrid pero elevará el nivel de exigencia a partir del martes.

Tiene mucho que trabajar Natxo con su plantilla es por ello por lo que incluye en esta semana una doble sesión de entrenamiento el miércoles. Este martes vuelta al césped en horario normal para preparar el partido ante el Zaragoza en La Romareda. Será el miércoles cuando el técnico doble los esfuerzos y pida más a su plantilla con dos sesiones de entrenamiento, una primera en horario habitual, a las 10:30, y otra por la tarde, a las 17:30. El jueves y el viernes una única sesión y será en esta última cuando la expedición se desplace a Zaragoza para la disputa de la jornada 26.

"Llevamos aquí dos días, a seguir conociendo al equipo a nivel individual y grupal y viendo in situ las debilidades. Y a seguir trabajando para ser mejores", expresaba Natxo tras la derrota por 3-0, donde vio muestras de un equipo débil que perdía la fe: "Lo seguimos intentando de alguna manera. Se lo dije en el descanso, no podemos perder la fe, no podemos perder la cabeza, tenemos que seguir creciendo a partir de hoy".