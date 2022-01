Natxo: "No podemos perder la fe"

El Málaga cosechó una nueva derrota sonrojante, esta vez en Anduva que le sigue empujando hacia abajo. Aún hay un colchón con la zona de descenso, pero la dinámica es peligrosa. Son ocho goles encajados en dos partidos y cero anotados. Números dantescos como final y principio de un cambio en el banquillo. Se despidió a José Alberto López y llegó Natxo González, en una tecla tocada por la dirección deportiva que a la primera no activó a la plantilla. Un tropiezo duro frente al Mirandés en el estreno del vitoriano, que tiene mucha faena por delante para cambiar este panorama.

El nuevo entrenador analiza en la sala de prensa el descalabro. "Es un resultado contundente obviamente. Llevamos aquí dos días, a seguir conociendo al equipo a nivel individual y grupal y viendo in situ las debilidades. Y a seguir trabajando para ser mejores", aseguraba el técnico, que continuaba con su explicación: "Fueron muy contundentes en los últimos metros, tienen jugadores con mucho desequilibrio y calidad en esos últimos metros. Ahí están los datos, es el tercer equipo más goleador de la categoría como local. Una media de dos goles por partido. No nos ha sorprendido, sabíamos lo que nos esperaba".

Natxo diseccionaba el encuentro, aunque el tono aún no era duro. Al menos a la altura de la situación. "No hemos tenido mal comienzo llegando al área contraria, pero al poco te meten el 1-0 y sigues remando, el 2-0 y llegas al descanso con la sensación de que estábamos haciendo cosas bien. Retomas el segundo tiempo y tenemos una acción para meterse en el partido de Jairo", decía, mientras seguía con su discurso: "Te meten el 3-0 y ya es un resultado muy, muy difícil de remontar. Nuestra idea era meternos en el partido porque creíamos que estábamos llegando mucho al área contraria y podíamos conseguirlo. Ese tercer gol la verdad nos lo ha puesto muy cuesta arriba".

No quiso hacer sangre el nuevo entrenador, consciente de que lleva un par de días al mando. Ahora tiene un trabajo duro por delante. "Lo seguimos intentando de alguna manera. Se lo dije en el descanso, no podemos perder la fe, no podemos perder la cabeza, tenemos que seguir creciendo a partir de hoy. Es como comenzar de cero y a partir de ahí ir mejorando", remachaba Ntaxo González. El Málaga se queda decimocuarto con 31 puntos y en la próxima jornada visitará al Real Zaragoza en La Romareda, el sábado a las 18:15 horas. Un lugar conocido para el técnico.