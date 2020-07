Lo ha demostrado a lo largo de estos meses en los que se le dio el timón. Sergio Pellicer es un hombre de la casa, que ha mamado lo que es el club desde diferentes escalafones, y es por ello que es un profundo conocedor de la cantera y del respeto que se le ha de tener a esta, La Academia.

Gonzalo, Kellyan, Juande, Ismael, Hicham, Cristo, Iván Jaime, Ramón... son quizás los nombres más sonoros para la afición, por los minutos que les ha ido concediendo en según qué momento y situación el de Nules, pero la lista es mucho más larga en un año en el que eran más que necesarios. De ellos, de su papel e importancia y del futuro que les espera, habló largo y tendido el técnico blanquiazul en 101tv.

"Málaga es un tesoro para ellos. Los entornos siempre quieren más. Hay jugadores que han jugado y si estuvieran en otro equipo estarían jugando en el juvenil o el filial. Aquí juegan en el primer equipo", recuerda Pellicer, sobre las oportunidades que ofrece el club: "Yo he vivido de la cantera, entrenaba en el San Félix en medio campo y en el otro campo estaban Quintana o Ismael. Nosotros entrenábamos con la misma pasión que ahora, esa es la clave para todo. La experiencia va con el trabajo diario, más allá de como se llame cada uno".

Para el de Nules, ya desde sus primeros coletazos en el banquillo del primer equipo, "la edad no importa" y "el verde no engaña". Son dos premisas que siempre dejó claras Pellicer y que ha demostrado en esta etapa: "Casos muy especial son el de Ismael o Juande. Este cuerpo técnico vino para estar contra la Ponferradina y el Fuenlabrada, es la verdad. El día de Ponferrada jugó Juande. Porque pensamos que el jugador tiene condiciones para ello. No ponemos muros a los jugadores jóvenes, pero tampoco una alfombra. Se lo tienen que ganar. No nos ha temblado el pulso pero siempre desde la mayor honestidad. Muchas veces no hemos podido poner más por el tema de las fichas y muchísimas cosas más".

"Si quieren crecer, no hay mejor sitio que este"

"Los jóvenes si quieren seguir mejorando y dando pasos hacia adelante, no hay mejor sitio que Málaga. Está claro que los entornos y lo que rodea el fútbol quiere siempre mejorar. Esto es un negocio. Yo llevo muchos años en esto y con jugadores jóvenes. He visto muchísimos y por mala toma de decisiones se han perdido por el camino", desarrolla el castellonense sobre el difícil paso del filial al primer equipo y las facilidades que otorga una ciudad y un club como el Málaga: "Muchas veces hay que dar pasos muy cortitos. Es el momento de ciertos jugadores, las prisas son malas consejeras. Intentamos ponerles obstáculos para que los superen. Si quieren crecer, no hay mejor sitio que éste. Aquí tienen la posibilidad de poder competir y hacer la pretemporada en un equipo de Segunda".

Pese a la importancia de la cantera esta temporada y los numerosos canteranos que sumaron, Pellicer no quiso aventurarse con la continuidad de nadie: "Todo va a depender de la situación. Ahora mismo lo desconocemos, dependiendo del boceto. Hemos tenido a Ismael, Juande, me ha dado pena de Iván Jaime, que por tema de fichas no lo podemos usar más. Hicham quiere dar un paso hacia adelante, no ser un revulsivo. Y muchos más que no quiero nombrar. Tenemos muy buena cantera".