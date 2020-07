Adrián González fue taxativo durante su intervención en el programa Minuto 91 de 7tv, sobre su continuidad en el Málaga de cara a la temporada que viene. El jugador, con contrato hasta 2021, expresó que tiene "en mente seguir siendo capitán del Málaga" y presentarse "a la pretemporada cuando me toque. No voy a pensar en otras posibilidades que no existen".

El centrocampista, de vacaciones y sin fecha exacta de momento para volver a los entrenamientos, reconoció que, al igual que sus compañeros, está aún a la espera, "a ver qué noticias tienen de LaLiga y otros temas administrativos y judiciales para ver cómo transcurre el club".

Asimismo, destacó que ni el administrador judicial José María Muñoz, ni el director deportivo Manolo Gaspar se han puesto en contacto con él para tratar una reducción salarial de cara a la temporada que viene pero que estaría dispuesta a "hablarla" de proponérsela el club: "Yo siempre he estado dispuesto a quedarme, y me he quedado. A veces he podido tomar otra decisión y me he quedado aquí. Yo renové el año pasado pensando en estar más años aquí. Aunque es todo una incógnita, si te digo otra cosa miento".

"¿Liga de 24? Es una locura"

Adrián también repasó la actualidad más inmediata y todo lo acontecido con los positivos por Covid-19 del Fuenlabrada, ante lo que fue también taxativo: "La Liga tendrá que dar explicaciones. Hay unos protocolos que habían sido correctos. Si hay alguien que tiene que dar explicaciones es LaLiga. El Fuenlabrada tendrá que investigar cómo ha pasado todo, cómo se han infectado sus jugadores".

"La Liga de 24 es una locura", comentaba el capitán blanquiazul sobre el planteamiento propuesto por el Deportivo, de ampliar a 24 los clubes que compiten en Segunda: "El calendario, todo lo que pasó con el coronavirus, con la Liga empezando en septiembre... Si le añaden dos equipos más, o sea cuatro partidos más, la categoría perdería atractivo. Añadir dos equipos más puede llevar a que la categoría pierda interés".

Calificación de la temporada

"Calificaría la temporada del Málaga como montaña rusa. He estado en clubes donde hubo temporadas locas. En Santander cuando llegó el indio que no volvió a aparecer, en el Elche cuando fueron incapaces de pagar a Hacienda... Este año hubo muchas cosas: jugadores sin fichas, jugadores que llegaba y se iban, problemas con el entrenador, un director general que se marchó por suerte... Ha sido un año largo, un año duro, obviamente a los jugadores y los aficionados nos hubiera gustado otra cosa pero nos ha tocado luchar por los puestos de abajo. La bola ahora está en la zona del administrador".

Lo acontecido con Víctor

"Seguramente venía de atrás lo de Víctor Sánchez del Amo. Lo vi con pena y con rabia. No nos podían pasar más cosas. No es solo un tema personal del entrenador ese momento, fue un tema grave. Otra vez volvía a salpicar al club, a los jugadores que lo estaban pasando mal. Fue un momento triste y de tensión".

Al-Thani, apartado

"Me lo tomé bien. Es la primera piedra para que el club vuelva a echar a andar y lo que puede ser un nuevo Málaga. De haber continuado hubiésemos llegado hasta aquí pero no sé lo que hubiera pasado en el club. Seguramente sí nos hubiéramos salvado, el compromiso de los jugadores siempre estuvo intacto. Ha sido intachable. Nos habríamos salvado pero el Málaga habría tenido problemas. El administrador general [Richard Shaheen] hablaba mucho de hacer cosas pero nunca hacía nada".

Rompió su relación con Shaheen

"Yo llevaba meses sin dirigirle la palabra a Shaheen, no sé lo que le diría al resto de jugadores. Era una persona que iba muy por detrás".

El parón por el Covid-19

"Nos hizo daño el coronavirus y el parón. Nuestra vuelta a los entrenamientos no podía ser una vuelta normal como el resto de rivales. Teníamos unas cargas más altas porque teníamos muy pocas fichas profesional. En alguna parte de este reinicio del campeonato se nos ha achacado que no estábamos bien físicamente. Antes del confinamiento daba otra sensación el equipo, tenía otro aire especial".

Le costó la vuelta

"A mí me ha costado personalmente coger el ritmo. No me he encontrado como cuando dejamos la liga. Sé que ha habido partidos en los que no he jugado bien. Al final, poder ir sumando minutos y partidos sirvió para ponerse una marcha más".

Lo pasó mal con el posible descenso

"Las últimas tres jornadas, sin contar la del Almería, lo estaba pasando mal. La situación deportiva, no estábamos aún salvados, los de abajo ganaban.... No es una situación buena. A lo largo de mi carrera he peleado por estar en Europa, por ascender con el Málaga el año pasado... Descender en un club tan grande con el Málaga no había pasado y estábamos preocupados. Teníamos un vestuario experto en ese tema y estaban preocupados por el futuro del club. Con el descenso no habría quedado nada, ni siquiera los jugadores".

El adiós de Zambrana y Torrontegui

"Desde el primer momento, su cariño y su respeto hacia mí ha sido increíble. Le tengo un cariño enorme. A nivel personal también es un palo para mí que Miguel Zambrana no siga en el club. Ahora a descansar y podrá venir con nosotros cuando quiera. La temporada ha sido muy larga, de mucho desgaste. Voy a hablar en el plano personal, con el que también sabéis que tengo gran relación con Torrontegui y ha sido duro".