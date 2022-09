Málaga CF: Pintada sobre pintada Volumen 2

Se repite el proceso que ha marcado gran parte de la semana en el Málaga CF. Aparece una pintada crítica en el estadio y el club lo resuelve de manera ágil sobrescribiendo algún mensaje a modo de respuesta. Ha cambiado el muro seleccionado, pero no las formas. Porque la pared de la portería del Anexo más alejada del estadio amaneció con estas palabras: "Tapar vuestras vergüenzas no os hace mejores, porque no tenéis memoria, ni compromiso ni fe".

Como tras la primera pintada, el Málaga se apresuró a mandar a sus operarios a pintar dicho muro en primer lugar para posteriormente poner un "Gracias afición" con enormes letras blancas que les ha ocupado toda la mañana hasta más allá del mediodía. Es el segundo capítulo y habrá que esperar a ver si no hay una tercera oleada.

En la madrugada del 12 al 13 de septiembre aparecieron en el muro del Anexo pintadas en las que se arremetía contra casi todo el mundo en el club: "¡Guede fuera ya!", "Guede, si quieres al Málaga vete ya", "Manolo, líder de las ovejas negras: Bravo, Josemi y compañía", "José María, de números sí, de fútbol ni puta idea", "Ana Vera, deja el fútbol y ponte de mojitera" y "Alcalde, cómplice de un Málaga en ruinas".

La reacción del club fue la misma. Tapar la pintada y contraatacar con un gigantesco "Memoria, compromiso y fe". Ahora se repite el proceso en un ambiente muy caldeado en el entorno por la marcha del conjunto malacitano.