El vestuario del Málaga CF sale a defender a Guede: "Vamos de la mano"

El Málaga CF preparó una rueda de prensa conjunta de tres futbolistas para enviar un mensaje de unión y cerrar filas alrededor de la discutida figura de Pablo Adrián Guede, el gran señalado por la deriva deportiva en el arranque liguero. Salieron Manolo Reina, Juanfran Moreno y Fran Sol, hombres con caché pero todos llegados este verano. No hubo capitanes o jugadores algo más veteranos. Tampoco figuras de la entidad como el director deportivo o el entrenador.

“Los resultados son los que son, llevamos cinco partidos y tres puntos de 15. No estamos en un buen momento. ¿Crisis? Bueno, estamos intentando resolverlo, nadie esperaba que esto fuera así, estamos muy unidos, somos un grupo nuevo y tenemos que unirnos. Trabajar y darle la vuelta lo antes posible, cuanto antes le demos la vuelta será mejor para todos", comenzó Manolo Reina, fichaje de esta temporada pero no un novato, que asume capitanía en este Málaga: "De rumores no sé nada y se puede hablar todo pero los que vivimos dentro del vestuario confiamos en el cuerpo técnico y en el entrenador, somos los primeros que no paramos de darle vueltas, pero vamos todos juntos, de la mano. La derrota del Huesca fue injusta aunque no tirásemos a portería. También se puede empatar. Estamos en una dinámica en la que los detalles no nos favorecen y hay que cambiarlo”.

"No esperábamos esta situación. Se trabaja con la máxima intensidad, el otro día estuvimos cerca. El otro día conseguimos tener una buena imagen, el fichaje de Alfred (N'Diaye) nos ha dado mucho desde su llegada. Resultados y dinámica buena que nos permita seguir trabajando”, recogió el testigo Juanfran Moreno.

Fran Sol expuso sus argumentos: "Al principio de una temporada siempre hay muchos cambios y adaptaciones, entendemos a la perfección lo que nos pide el entrenador, pero no nos está saliendo. Los delanteros no la estamos metiendo y en defensa tampoco estamos haciendo las cosas bien. Esto lleva un tiempo, un proceso, que nos está costando más de lo normal. Mirando con perspectiva desde la segunda parte ante el Albacete hemos subido el nivel y estamos mucho más cerca del éxito”.

Guede podría jugarse el puesto en el Heliodoro Rodríguez López, pero Manolo Reina cortó de raíz el asunto: "Entender no tengo que entender nada. Estamos con el míster y creemos en él, sabemos lo que trabaja y lo dedica a este club y en nuestra cabeza solo está en Tenerife”. El portero habló de lo anímico: "Tal vez todos los que hemos venido acarreamos un lastre y un nerviosismo de la temporada anterior. La Rosaleda siempre ha sido un campo complicadísimo para los rivales y hay que volver a ganar en casa. Quizás tenemos prisa de conseguirlo de manera rápida y eso nos lleva al fracaso. Debemos relajarnos todos, hay muchas ganas de agradar. Nos está afectando un poco".

Las altas expectativas depositadas en el Málaga tras los fichajes está jugando en contra. "La afición lleva años pasándolo mal, sufrió mucho para mantener la categoría. Es un club de Primera y se llevan años difíciles, entonces a la afición no se le puede decir nada. No es perder la ilusión, es una racha difícil. La afición necesita resultados y ya los mensajes no aportan nada. No es que se haya perdido la ilusión pero nadie puede estar contento. Pero tenemos claro que estamos en el camino para conseguir victorias e ir saliendo de donde estamos. Todo es un proceso. Se lesionaron cuatro jugadores, luego vino Alfred y estamos en el camino. Creemos 100 por 100 en lo que nos están mandando y en lo que estamos. Yo soy futbolista pero también aficionado y es difícil. La crítica está, y nosotros somos los más críticos. Sólo podemos agradecer y trabajar. Ojalá nos vieran entrenar porque sabrían que estamos a muerte. Somos los mismos que levantaron la ilusión hace dos meses”, desarrolló Juanfran.

Acerca de los distintos dibujos y sistemas, Juanfran puso pie en pared: "Somos jugadores, no entrenadores. El profesional tiene que estar preparado para todo. Empezamos la temporada de una manera con unos jugadores y luego han llegado otros y tenemos que adaptarnos. El jugador de fútbol no es quien para preferir una manera u otra de jugar. Aquí se trabaja mucho y se cree en lo que se está haciendo. Seguiremos persiguiendo los objetivos del equipo y del club. No hemos venido para irnos si las cosas van mal. Si no lo tuviéramos claro, no estaríamos aquí dando la cara. Queremos que la gente disfrute de su Málaga y nosotros de nuestra profesión. Es el momento de cuidar al máximo los pequeños detalles porque estamos en el camino. Si el entrenador decide jugar con cinco, él es el que sabe. Que quede claro que vamos de la mano, no vamos a Tenerife pensando en perder. Si vas con el “y si”, te comieron".

Para cerrar, Fran Sol habló de goles, su especialidad: "Los delanteros siempre queremos marcar gol. Rubén y yo no nos preocupamos, sino que nos ocupamos. Tenemos que mejorar en eficacia y también en otros aspectos. Cuando un delantero no marca gol no está contento".