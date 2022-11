Málaga CF - Ponferradina: Urgencia máxima (16:15)

Tras el empate de Zaragoza, que pudo entenderse como épico tras jugar 80 minutos con uno menos pero que en momentos en los que hay que sumar de tres en tres obligatoriamente y se recibe un gol en el 88 resulta insuficiente aunque el valor objetivo sea alto por las circunstancias, el Málaga tiene extrema necesidad este sábado en La Rosaleda. Viene la Ponferradina, equipo que ha cambiado de entrenador esta misma semana y que también está metido en problemas serios en la parte baja. No es el equipo berciano uno que se le dé especialmente bien al Málaga, que sólo le derrotó una vez en las seis veces que se midieron. Pero no se entiende otra cosa que no sea la victoria (16:15 horas).

Viene después un tramo de calendario muy exigente, con Levante y Granada, aunque en Segunda no se puede dar nada por hecho de antemano, ni en uno ni en otro sentido. Los números de Pepe Mel se reducen a una victoria y la mejora es necesaria, porque se fantasea con una mejora de la plantilla en el mercado de invierno, pero hay que llegar a ese momento vivos y sin estar con la soga al cuello para que los refuerzos puedan tener margen para impactar. Pero, no hay que engañarse, podrá haber una ayuda externa, pero los jugadores que salvarán o hundirán la nave son el grueso de los que están ahora mismo a las órdenes de Mel, que tiene crédito de momento, pero que necesita ese respaldo de los números para validar el apoyo institucional.

Hay que ver el partido que plantea Mel. El banquillazo en La Romareda a Rubén Castro pudo sorprender, pero es momento de que Mel tome decisiones aunque sea impopulares o impliquen a las vacas sagradas. Ha sido demasiados partidos una isla suelta el legendario delantero canario, sin apenas alimento, un Robinson Crusoe en el área. Y en ese contexto es cierto que su aportación no luce y probablemente otro compañero haga un trabajo mejor para el bien del equipo. La apuesta por Rubén Yáñez es firme, en La Romareda tuvo una actuación firme, de esas que marcan trayectorias, a favor en este caso. Gran parte del punto ganado estuvo en el haber del meta catalán, al que sólo batió un disparo desviado por Bustinza que se marchaba por la línea de fondo.

Hay interés por ver las novedades tácticas que pueda aplicar Mel, si da continuidad o mete novedades, también en los nombres. El golazo de Haitam en Zaragoza le hace postularse. Por el otro lado, Cristian cumplió como solución de emergencia en el lateral, será él o Lumor quien asuma el lugar del sancionado Javi Jiménez. Hay boquetes estructurales en la plantilla, como en el otro carril, donde ni Juanfran dio el nivel que se esperaba ni los sustitutos tampoco.

Enfrente, un equipo con nuevo entrenador que sabe bien cuál es su rol en la categoría, no es de esos 12, 14 o 16 que hablan de ascenso al comenzar la temporada. Momento de sacar las garras en La Rosaleda.