La llegada de Javi Jiménez al Málaga CF abre la veda esta temporada con respecto al mercado de fichajes. Su llegada reforzará una de las posiciones que se quedan huérfanas tras la fuga de los cedidos que vuelven a sus respectivos clubes de origen. Del jienense guardan una grata imagen en los diferentes clubes y plantillas por los que ha pasado, que no han sido pocas: Villarreal, Atlético Malagueño, Gimnástic de Tarragona, Cultural y Mirandés.

Una de las personas en las que dejó buenas sensaciones durante estos últimos años es en Manel Ruano, actual entrenador del Betis B y que durante la 16/17 entrenó al Atlético Malagueño y a Javi Jiménez. "Lo que demuestra que haya llegado por el camino largo, que es el suyo, cuando lo haces así demuestras que eres un gran profesional, que se cuida mucho. Además, es una gran persona, muy centrado, de los que hablan en el vestuario, de los que a los entrenadores nos gusta tener muchos como él", recuerda el técnico.

De su forma de ser en el vestuarios, Ruano recuerda que le ayudaba a "llevar al resto, crea buen ambiente". "A nivel de fútbol ya lo conocemos, es un punzón por banda izquierda, buenos centros e incorporaciones", rememora el entrenador bético, al que le hacía fácil las alineaciones: "Los futbolistas se ponen solos. Él es un gran profesional, futbolísticamente nos dio mucho. Aunque damos oportunidades a todos, son ellos los que se ponen. Javi casi siempre tiene las de ganas con respecto a su rival".

"Es un chaval fácil, que trabaja mucho y no tenía pajaritos en la cabeza, que a esas edades... Es un líder, habla, es crítico con sus compañeros. Es de esos futbolistas que no solo ayudan, hacen que los demás vayan por el buen camino. No todos los futbolistas son así", analiza Ruano, que considera que aún tiene techo por encontrar: "Javi llegará a su máximo nivel por su exigencia y profesionalidad, otros con mejores cualidades no llegarán a su máximo nivel. Él aún puede más".

Recuerda también el técnico sobre su no renovación aquel año que el club estaba en "otro escenario" muy diferente al actual, en Primera, de ahí la dificultad del salto, aunque admite que "era un futbolista que se merecía algo más". "Si hacía pretemporada le tenías que ampliar otro año. Al final se juntan muchas cosas", concluía Ruano.

Carlos Julio es otro futbolista con el que ha compartido mucho Javi Jiménez. Fueron compañeros en la cantera del Villarreal y han compartido este último año en el Mirandés. "Es un chaval 10, profesional 100, es pesado de lo profesional que es. De los primeros que llegan y de los últimos se van. Es un capitán sin el brazalete. Está en el gimnasio y le vienen arrebatos de energía y empieza a gritar y a trabajar como un loco (risas)", comentaba el dominicano en Ser Málaga.

"No me gusta enfrentarme a él. Es muy pesado, muy intenso. Muy rápido, te vas de él y vuelve y vuelve. Te da pataditas y no te deja (risas). Tiene condiciones espectaculares. Para arriba y para abajo, es un martillo pilón", recuerda Carlos Julio, que solo tiene palabras buenas para el jienense: "Estuvimos juntos en la cantera del Villarreal. Es persona 10, siempre de buen humor, esa energía se contagia. Agradecido de haber coincidido con él. Nos olíamos que vendría por aquí".

No fue del único del que habló Carlos Julio, que también tuvo palabras para el nuevo entrenador blanquiazul, José Alberto López: "Me equivoqué con él al principio, me sentó mal el paso por el banquillo. Pero sabe muchísimo de fútbol, sabe en cada momento qué va a hacer el rival y te lo transmite, es una ventaja. Te da una ventaja. Lo pasó mal en el Sporting, fue su primera andadura en el primer equipo. En Miranda maduras futbolísticamente, el paso por el Málaga le vendrá bien, está preparado".