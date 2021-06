Tras el primer fichaje ya anunciado, con la llegada de Javi Jiménez, otro de los que puede caer en las próximas semanas es Jozabed Sánchez. El sevillano rescindió ayer su contrato con el Celta de Vigo y el escenario con respecto al club pasa a ser idóneo. Es hombre libre, quiere seguir y solo falta el acuerdo económico.

Es un factor clave el deseo de Jozabed de seguir en el Málaga CF. Su entorno asevera que la opción blanquiazul es la número uno en estos momentos, que su intención es la de seguir tras las buenas sensaciones que ha despertado en el jugador este año en el club y la ciudad. Tras la rescisión de su contrato, ya se han dado los primeros contactos con la dirección deportiva blanquiazul, aunque no existe aún ningún tipo de acuerdo, sí la intención de entenderse y hacer un esfuerzo por ambas partes para que su fichaje no tarde en materializarse.

Tenía un contrato alto Jozabed en Vigo, por lo que el futbolista tendrá que aceptar una importante reducción salarial para continuar ligado como blanquiazul. Cabe destacar que el Málaga planea hacer un esfuerzo por él en este sentido, lo considera un futbolista importante, diferencial y de gran carisma dentro del vestuario.

También cuenta que el club aún no conoce en qué escenario económico se encontrará la próxima temporada ni cuál será su límite salarial. De este matiz dependerá cuánto puede estirar el Málaga el contrato que ofrezca al sevillano.

Jozabed tiene detrás de él a otros equipos de la categoría. El Málaga no es el único que ha preguntado por su situación hasta el momento y tras el anuncio de su rescisión llegarán más interesados que propondrán ofertas superiores a las que en estos momentos puede dibujar el club. Pese a ello, el futbolista quiere seguir y no está escuchando otras propuestas hasta que escuche al Málaga y agote cualquier posibilidad para alcanzar un acuerdo. Con tal predisposición, no será difícil que esto ocurra.