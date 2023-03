Málaga CF - Racing: Una oportunidad para no asimilar la bajada al infierno (18:30)

Se agota el tiempo, la ilusión desaparece y la situación este fin de semana puede ser la más crítica de la entidad de Martiricos desde la actual denominación de Málaga CF. Quién lo iba a decir hace unos años, un conjunto que llegó a luchar por meterse en las semifinales de Champions se encuentra ahora a punto de despedirse de la categoría profesional del fútbol español. Así es el fútbol. El Málaga se juega, este domingo 5 de marzo a las 18:30 horas en La Rosaleda, ante el Racing poder seguir respirando. Los blanquiazules llevan mucho tiempo ya en la UCI, sin embargo en esta jornada se miden al conjunto que a día de hoy marca la salvación a ocho puntos. En caso de derrota, escenario inimaginable, se colocarían a 11 de la permanencia. Eso sí, quedarían 12 jornadas todavía, 36 puntos.

Pablo Guede primero, luego Pepe Mel y ahora Pellicer buscaron de forma incansable dar con la tecla, aunque el problema de esta plantilla es su buena fe. Jugarle a los blanquiazules es muy sencillo, pues sólo hay que esperar a que realicen sus habituales regalos, porque este equipo parece una ONG y el problema es que no sobran los puntos. Ocurrió ante el Real Zaragoza, quien no supo aprovechar este privilegio, pero sí lo hizo el Granada en Los Cármenes. Después de la goleada (3-0) en casa ante los maños, existía esa pisca de ilusión de pensar por qué no se podía conseguir la primera victoria visitante en la casa del mejor local, sin embargo se tiró todo el trabajo por la borda por un regalo en el descuento. Adiós incluso a un punto que sabía a oro.

El equipo mejoró con el técnico de Nules, es cierto, pero el tiempo juega en contra y precisamente no es que sobre. El duelo ante el Racing catalogado de vida o muerte, tendrá un aliciente más. En el banquillo visitante estará José Alberto López, un viejo conocido de Martiricos, quien el propio Manolo Gaspar reconoció en su despedida que fue su punto negro en el expediente. Se le confió un proyecto pero las críticas desde el respetable pudieron con su cabeza. Sin embargo, las cuentas no engañan y de los cinco técnicos (José Alberto, Natxo, Guede, Mel y Pellicer) que ocuparon el banquillo de La Rosaleda fue el más fiable. De hecho, el técnico garbayón resucitó al próxima rival blanquiazul.

Un partido donde además habrá algo más que tres puntos en juego porque en la ida el resultado en El Sardinero fue de 1-1, así que una victoria blanquiazul serviría para sumar la puntuación correspondiente por esta y además llevarse el gol average. Toca recordar que este será crucial en caso de empate al término de las 42 jornadas que conforman esta Liga SmartBank. Respecto al arbitraje, el encargado de dirigir el duelo será el colegiado Álvaro Moreno Aragón, con él sobre el césped el combinado de Martiricos obtuvo la victoria en cuatro ocasiones de las diez que se cruzó por el camino; las otras fueron tres empates y derrotas. Aunque también es cierto que sus actuaciones dejaron dudas en la entidad malacitana, pues se produjeron algunas expulsiones extrañas y rigurosas.

Ojalá no sea el protagonista este domingo en La Rosaleda, ya que lo será el Unicaja, y tampoco se le de motivos por parte de la plantilla de Pellicer. Los últimos acontecimientos no son muy favorables. El equipo de Los Guindos comparecerá para realizar el saque de honor y presentar el título copero ante una Rosaleda que colgó el cartel de no hay billetes debido a la importancia de la cita. Se espera un ambiente de gala para esta batalla que decidirá el desenlace prematuro o no del Málaga en la élite del fútbol.