Rafa Camacho dejó de ser futbolista del Málaga CF desde este 1 de julio. Era uno de los jugadores que acababa contrato en el Atlético Malagueño y el club no le ha propuesto la renovación tras un año en el que perdió importancia en el filial. A sus 23 años, este próximo curso dejaba de ser sub 23 y desde el club se pretende rejuvenecer en la medida de lo posible al equipo de Funes y Bravo.

"Han sido dos años defendiendo este escudo con mucho orgullo pero es hora de despedirme. Ha habido momentos buenos y malos, más buenos que malos, pero me han servido para aprender y madurar", escribí el delantero en sus rede sociales: "Solo puedo decir coas buenas de la gente que me ha rodeado allí Los resumiré con un gratis por hacerme sentir como en casa. Me llevo a grandes amigos, hasta pronto Málaga CF".

Rafa Camacho llegó al club en 2019 tras una gran temporada en el AD Parla. El club le hizo un contrato de dos años en los que ha disputado 45 partidos con el Atlético Malagueño –27 de ellos como titular–, firmando nueve goles. Esta última campaña perdió protagonismo y solo fue titular en seis ocasiones, disputando 21 partidos.

Coqueteó en varias ocasiones con el primer equipo en diversos entrenamientos y llegó a ir convocado por Sergio Pellicer en la recta final de la 19/20, tras el confinamiento. Fue en Vallecas, en el Rayo Vallecano-Málaga, pero no llegó a debutar.