Sergio Guerrero Mini no seguirá esta próxima temporada en el Atlético Malagueño. El capitán del filial es uno de los jugadores que no seguirán este próximo curso en la estructura de La Academia, así lo ha anunciado el propio malagueño en sus redes sociales con una carta de despedida.

"Nunca pensé que llegaría este momento. Después de 13 años me toca despedirme del club de mi vida. He pasado por muchos momentos desde que llegué siendo un niño, pero si algo me ha enseñado este escudo es a sobreponerme a todo y seguir luchando", escribía Mini en su perfil de Instagram, agradeciendo a todos los que encontró por el camino: "Quiero agradecer a todos los empleados del club, a todos mi compañeros y sobre todo a la afición que me la llevaré para siempre en mi corazón. Espero poder volver algún día. Estoy seguro de que este club volverá donde se merece".

Mini llegó a debutar esta temporada con el primer equipo blanquiazul. Pellicer le hizo debutar ante el Mallorca en La Rosaleda el pasado mes de mayo. Ese mismo mes jugó más de una hora ante el Oviedo y algo más de 10 minutos ante el Leganés. Llevaba dos temporadas en el filial blanquiazul, antes estuvo a préstamo en El Palo en la 18/19.