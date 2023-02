Cómo y dónde ver el Málaga CF - Real Madrid de los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil

Llegó el día esperado por toda la afición del Málaga CF, su Juvenil División de Honor realiza la primera parada en casa de esta edición de la Copa del Rey de dicha categoría. Después de superar al Cádiz a domicilio en una tanda de penaltis que debió remontar y conseguir la machada en la prorroga ante el Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, los guerreros blanquiazules afrontan la tercera ronda del torneo del KO con el respaldo de su afición para plantarle cara a otro de los cocos de la competición, el Real Madrid.

El conjunto blanco dirigido por Álvaro Arbeloa llega a la Costa del Sol para medirse en los cuartos de final a un rival que dejó muy buenas sensaciones en la última eliminatoria. Aunque esta será diferente, ya que los merengues llegan sin conocer todavía la derrota esta temporada, ni en Liga, ni en Copa y en la Youth League. Eso sí, a partido único y con el apoyo de unos casi 1.200 malaguistas en las gradas del campo de la Federación Malagueña todo puede ocurrir.

El míster blanquiazul Luis Bueno confirmó en la previa que este Real Madrid quiera tener el dominio del esférico: "El Madrid tiene muchísimo tiempo el balón, es más, es el dominador absoluto de los partidos, presionan tras pérdida con un hambre voraz y, para mí, tienen mucho más el balón que el primer equipo. También porque es muy superior al resto de equipos de su grupo, además dispone de jugadores de muchísima calidad que tienen capacidad de tener el balón, laterales muy ofensivos y delanteros con muchísima hambre de gol. En definitiva, son muy dominadores del juego".

Por eso, no espera un rival que llegue confiado: "No creo que tengan miedo, no creo, el Madrid creo que lo último que puede tener en un campo es miedo. Diría que tendrán respeto, como es lógico porque es un club que destaca por sus valores". Los blanquiazules se encuentra a un paso de estar en una inimaginable Final Four, siendo en ese momento una de las mejores cuatro canteras españolas.

Fecha y hora

Este miércoles 15 de febrero a las 16:00 horas en el campo de césped natural de la Federación Malagueña.

Cómo seguirlo en directo

La eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil entre el Málaga y el Real Madrid de Álvaro Arbeloa se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube del Málaga CF y de 101 TV. Además de en la web del canal local y sintonizando dicha cadena en la televisión clásica.