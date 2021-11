Roberto y Paulino, rendidos ante la afición

La victoria de ayer en La Rosaleda tuvo tres nombres destacados: la de los dos goleadores, Roberto y Paulino, y la de su asistente, Antoñín. El Málaga CF volvía a ganar en su templo y la felicidad de todos sus responsables no podía ser más desbordante. Para el más joven fue "un partido de ensueño", algo normal cuando logras tu primer gol con el equipo que te está dando todo.

"El primer gol en La Rosaleda es una sensación inexplicable, se me saltaron hasta las lágrimas. Me acordé de mi familia, mis compañeros, de toda la afición malaguista que siempre me apoya", decía enérgico el cordobés, que se adelantó a su par y giró a la perfección la cabeza para poner el 1-1: "Hablé con Antoñín cuando vimos que estábamos en el equipo titular y me dijo que cuando él la tuviera, la iba a centrar. La primera que centró, la meto".

El canterano está encandilado con la afición, a la que da una importante cuota de importancia en la victoria del equipo: "En tu campo, con esta pedazo de afición, ¿cómo vas a perder aquí? Esta afición te empuja siempre a más. Cuando no puedes, más te empuja más. Se lo dedico siempre a mi familia, a las personas que más quiero y sobre todo a la afición".

"Sabíamos que era un partido complicado porque la Real de Xabi Alonso iba a tener la posesión de balón. La hemos intentado tener también nosotros, en las contras hemos intentado pillarles. La última contra de Paulino es una de las cosas que nos pidió José Alberto. No pudimos meter el tercero, pero bueno", zanjaba de manera analítica Roberto.

A Paulino se le quedó marcado la acción del 0-1 del Sanse, dónde falla en la marca y concede metros para anotar a Sangalli: "Empezamos perdiendo en una jugada a balón parado, a mí pesar no conseguí marcar bien y nos hicieron gol. Pero el equipo respondió bien". Va por el mismo sendero el santanderino con el tema de la afición, ante la que se rinde: "Es La afición que tenemos es la hostia, lo tengo que decir, para nosotros es un jugador más y ojalá puedan venir cada vez y cada vez más porque para nosotros es súper importante".

"Todos los jugadores que saltan al campo tienen algo más. Y es lo que tenemos que construir fuera de casa para poder dar saltitos en la clasificación", dice también Paulino, pensando ya en el partido ante el Cartagena y la posibilidad de seguir sumando de tres en tres: "Tenemos que recuperar que el domingo toca otra batalla en Cartagena. Ahora pensar en descansar que son muchos partidos en pocos días, que toca otro partido el domingo. Trabajar todo lo posible para el domingo e ir a Cartagena a ganar, que es lo que queremos. Estoy a nivel personal muy contento aquí en la ciudad".