Víctor Gómez, citado de nuevo por la sub 21 de Luis de la Fuente

Víctor Gómez vuelve a estar entre los 23 seleccionados por Luis de la Fuente para los compromisos internacionales de la selección española sub 21. El lateral blanquiazul es un fijo en los planes del seleccionador español y formará parte de la expedición que se jugará la clasificación para el próximo Europeo de la categoría que será en 2023.

La llamada de La Rojita deja al Málaga CF sin uno de sus jugadores más destacados y regulares para el partido en La Rosaleda ante el Tenerife del próximo lunes 15 (21:00 horas). Tras el partido ante el Cartagena de este domingo, Víctor acudirá el lunes a la citación de la sub 21 con la que estará concentrado algo más de una semana para la disputa de dos partidos de la fase de clasificación del Campeonato de Europa de 2023.

Le tocará hacer muchos kilómetros a Víctor Gómez con dos partidos como visitante de España sub 21. El primero de ellos el viernes 12 de noviembre en el Centenarium Stadium de Ta´Qali ante Malta (20:45) y el segundo el martes 16 de noviembre, en el Arena Khimki ante Rusia (20:00).

España es ahora mismo líder del Grupo C con 12 puntos tras cuatro partidos y cuatro victorias. Rusia, a la que ya venció en la primera jornada en Almendralejo (4-1), es su gran rival y perseguidor con nueve puntos.

Víctor ya fue citado por Luis de la Fuente en la última ventana, dándose su debut con la sub 21 en el choque ante Eslovaquia en la victoria por 3-2 de La Rojita. Ya fue un habitual en categorías inferiores como la sub 17 o sub 19 con las que salió campeón de Europa en 2017 y 2019.

Luis de la Fuente habló sobre la situación de Víctor Gómez y el hecho de que sea el único lateral diestro natural en la lista: "Hay alternativas, estoy muy contento con todos los que vienen, pero hay que seguir investigando. Surgirán jugadores nuevos. Tenemos la posición muy bien cubierta con Víctor. También Francés puede jugar ahí. Hay que seguir viendo qué jugador mejor se adapta para tener cubierta la demarcación para el puesto con las mejores garantías".

Tampoco se olvidó de un tema candente con respecto a Segunda División, el hecho que no pare la competición y el perjuicio que supone para muchos clubes: "Convocamos a los jugadores oportunos, eso compete a otros organismos. Hay que contemplar lo que la Segunda era y es hoy. Hoy hay 30 jugadores con sus selecciones, no sólo española. Seguramente haya que plantearse. La Real es un perjuicio para ellos, pero es muy bueno para jugadores para formarse y competir".