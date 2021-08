Rondón pone los dientes largos al malaguismo

Salomón Rondón disputó con la camiseta del Málaga CF 72 partidos en dos temporadas en las que logró 27 goles. En el recuerdo queda el último que firmó con la blanquiazul, el tanto al Sporting de Gijón que significó la clasificación para la Champions League de un equipo de ensueño –y el descenso de los asturianos–. Aquella espinita y el recuerdo de años felices ha vuelto a la palestra para el venezolano, que mandó un guiño al malaguismo en su redes.

Fue tras aquel gol cuando Rondón haría las maletas rumbo al Rubin Kazan tras pagar el club ruso nueve millones de euros por su fichaje. En Rusia estaría tres temporadas, jugando también en el Zenit de San Petersburgo, que pagó 18 millones por él, con el que jugará la Champions y la Europa League. Un buen último año le valió para captar la atención de la Premier, del West Bromwich Albion, donde haría carrera tres temporadas. Pasó un año en Newcastle antes de marcharse a China con el Dalian Pro, otro club que pagó más de 18 millones por él. Esta última media temporada la jugó a préstamo en el CSKA de Moscú, su último club.

El caraqueño, al que le queda un año de contrato con el Dalian Pro chino, está recuperándose de una lesión y no descarta buscar nuevo destino. Estos días se rumorea con la posibilidad de su regreso al Málaga, justo cuando Rondón comparte en sus redes la camiseta de Ruud Van Nistelrooy, firmada por el holandés, de su etapa en el club. Coincidieron el flamante ariete tulipán, ya en el ocaso de su carrera, y un joven venezolano que en cuatro temporadas en España firmó 39 goles, los 27 del Málaga y los 12 en Las Palmas.

Según pudo saber este periódico, el Málaga está al tanto de la situación del futbolista pero es consciente de la dificultad de una operación que solo sería viable con una importantísima reducción salarial por parte del delantero, que además tendría que pactar su rescisión de contrato con el Dalian Pro. Recientemente Las Palmas ha firmado a Jonathan Viera, otro futbolista proveniente del mercado chino que rescindió su contrato allí y rebajó notablemente sus emolumentos para volver a casa.

Rondón, en entrevistas recientes en As, reconoció en reiteradas ocasiones que le gustaría retirarse en Málaga y el Málaga CF, ciudad que considera su "segunda casa" y donde nacieron dos de sus hijos. "Estoy muy apegado a esta ciudad. Antes estuve dos años en Las Palmas y también les estoy agradecido. Pero Málaga es la ciudad que más se parece a donde nosotros venimos. Aquí tengo casa y gran cariño por los aficionados. ¿Opciones de volver? Opciones claras no hubo. Pero no se descarta porque creo que es el sitio donde me fue bastante bien. Por supuesto que volvería. Me gustaría retirarme en el Málaga y viviría aquí tranquilamente", admitía.