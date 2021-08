Sekou: "José Alberto es un entrenador con carácter"

Sekou Gassama ya luce los colores del Málaga CF. El delantero hispano-senegalés mostró sus ganas por estrenarse con la camiseta blanquiazul y su deseo recurrente de venir al club en los últimos años. "Siempre he querido estar aquí", decía el ariete que portará el dorsal 22 y que ya está inscrito ante LaLiga: "Ves al Málaga y sabes que es un grande. Viendo de fuera a la afición, como anima... Es una ciudad muy bonita. He estado siempre en contacto con Manolo, me ha dado esta oportunidad y ahora intentaré demostrar todo lo posible".

"Llevo dos días, pero con lo poco que he podido hablar con José Alberto es un entrenador que te pide esa garra, te transmite esa intensidad, de ir a morder, es un entrenador con carácter. Conmigo ha estado muy bien. Voy a estar a su disposición para lo que me pidan", decía Sekou sobre su nuevo técnico, así como se definía como un jugador con "carácter en el campo, he jugado un par de años en Segunda, lo primordial es el trabajo, trabajar día a día y mejorar, ya lo demás vendrá solo. Me caracterizo por ser un jugador de área, que pelea, aguanta la pelota y lo que se le pide a un delantero, gol. En eso vengo a intentar ayudar al equipo en el campo y si es con goles mucho mejor".

Sobre posibles fichajes que llegue en este último día, Sekou dejó claro que "es más trabajo del club, las incorporaciones son cosa del club, a nivel personal yo ya estoy aquí, que es lo que quería". "Estoy muy contento, agradecer a la afición y a Manolo, a todos, por el esfuerzo y las ganas de que estuviera aquí. Quiero devolver esa confianza", expresaba el delantero que jugó aquí con el Almería y pudo comprobar qué es La Rosaleda: "Aquí he jugado. Ves el ambiente, como aprieta, ves que la afición está volcada y entregada. Espero celebrar muchos goles aquí. No me marco una cifra. Lo más importante es que el equipo esté para arriba. Yo siempre voy partido a partido. Lo mejor es el equipo, es lo más importante".