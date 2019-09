Duro rapapolvo hacia la dirección del club con los casos de Lorenzo y Benkhemassa, con los que no pudo contar esta temporada tras no haberse tramitado aún su tránsfer. Víctor Sánchez del Amo la situación y su malestar por cómo se ha gestionado por parte de los responsables de la entidad, poniendo en la diana a José Luis Pérez Caminero y Joaquín Jofre.

"No tener el tránsfer de Lorenzo y de Moha [Benkhemassa] para mí es rocambolesca, después de todo lo que ha pasado tras el mercado de fichajes. No puedo entender que yo me entere de esto después de hacer la convocatoria. Si estamos de vacaciones cuando hay que hacer estas gestiones pues pasa esto", explotaba Víctor, que no entendía cómo se había podido generar esta situación: "Cuentas con jugadores y luego llega en el último momento y te dicen que no hay tránsfer".

La relación de los hechos la contaba así Víctor: "Caminero fue al entrenamiento y nosotros estábamos trabajando, no coincidimos porque no entró al vestuario. Tras la rueda de prensa, me comentaron que no estaba el tránsfer de Moha, y me dijeron que iba a ser muy difícil que estuviera. Después de comer nos hemos enterado que Lorenzo tampoco".

"Esto es gestión. Igual que somos exigentes deportivamente, lo tenemos que hacer en las gestiones. Pero para mí lo más grave es que el entrenador no lo sepa antes de hacer la convocatoria. Al entrenador hay que informarle de estas cosas", proseguía el entrenador blanquiazul, que proseguía: "Tenemos que ser eficientes en la gestión, para mí lo más grave es que no me informen de esto para hacer una convocatoria más amplia y no tener que citar a dos chavales. Cristo ha entrenador por la mañana y cuando entrenas por la mañana no puedes jugar por la tarde, eso es gravísimo.

Sobre la manifestación previa al encuentro ante el Almería, el técnico también tuvo palabras, justificando cualquier crítica de la afición, que arropa a los jugadores: "El vestuario valora el apoyo de la afición, no tenemos duda. Los jugadores necesitan el ánimo y el apoyo de la afición y esta se lo da porque ven que los jugadores se entregan. Las protestas tienen que ver con las gestión, los abonados tienen su derecho a manifestar sus opiniones, que tienen que ser respetadas"