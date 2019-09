La primera aparición del jeque Al-Thani en las redes sociales, por su Twitter predilecto, después de la gran tormenta fue para echar en cara al actor malagueño Antonio de la Torre, malaguista reconocido, un comentario en el que criticaba su "desastrosa gestión".

"Tú no tienes nada que hablar. Es muy fácil hablar y protestar", era la frase de respuesta del jeque después de que Antonio de la Torre dijera que "Es muy difícil trabajar cuando no tienes materia prima. A Víctor Sánchez del Amo le ha caído un marrón gracias a la desastrosa planificación de Al-Thani".

You do not have anything to talk it’s very easy to talk and Claim https://t.co/mkSBESYKJH