El Málaga CF renueva a Kevin hasta 2023

El Málaga sigue apuntalando el futuro y ha conseguido la renovación del canterano Kevin Villodres Medina (26/02/2001, Málaga). El canterano seguirá ligado al club de La Rosaleda hasta la temporada 2022/2023, según anunció la entidad de Martiricos de manera oficial. Otra operación más de Manolo Gaspar y su equipo para garantizar el futuro y la identidad.

“Estoy muy contento, quería devolver la confianza depositada en mí al club. Es un sueño que persigo desde pequeño, y contento de seguir aquí en mi tierra. El club apuesta mucho por la cantera y es un orgullo estar en un club tan grande. A seguir trabajando para, si Dios quiere, debutar. Y si es aquí en La Rosaleda, mejor. Trabajo día a día y siempre con los pies en el suelo”, dijo el joven trinitario a los medios del club.

“Pellicer estando en juveniles me hizo debutar en Tercera División. Este año pasé al filial y he estado entrenando con ellos (primer equipo). Agradecido por darme esas oportunidades y llevarme en convocatorias, y quiero más”, añadió.

También se acordó de los hombres que más confían en él: "Agradecer a Manolo y Duda, y especialmente a todos los entrenadores que he tenido en la cantera. Sobre todo, a Funes y Bravo, que están apostando por mí y me dan mucha confianza y mucha continuidad. Yo vivo el presente. Vamos a intentar luchar hasta el final para ascender con el Malagueño. Como malagueño y malaguista que soy, me gustaría ver al equipo en Primera División, que es donde se merece estar”.