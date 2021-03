Es la segunda vez en esta temporada que el Málaga pierde a un futbolista por una lesión de larga duración. Pasó con Iván Calero y ahora se repite la historia con Pablo Chavarría (a quien la dirección deportiva ofrecerá la renovación). El club tiene que estudiar bien sus opciones para ver qué hacer con ese hueco. Peinará el mercado por si alguien se ajusta a la necesidad blanquiazul. Un jugador en paro y que cobre el salario mínimo. No es eso precisamente lo más complicado, sino que además tenga el tono físico necesario para servir de ayuda.

Invertir esa ficha en promocionar a uno de los canteranos con dorsal del filial parece que está fuera de debate porque en principio no se le permite a la entidad. Al club no le importa dejar ese hueco vacante y tratar de salvar la temporada con lo que ya tiene en sus filas si el mercado no ofrece soluciones reales. No es igual que cuando se lesionó Calero, donde además se tenía la ventana invernal a punto de abrir.

La bala número 18 ya estuvo a punto de no ser disparada en la primera ventana de fichajes. Tras valorar varias alternativas se la quedó Joaquín Muñoz cuando quedaban poco más de 20 segundos para el cierre.