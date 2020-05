El Málaga CF anuncia despidos vía ERE

Novedad muy, muy importante en el Málaga que deja el regreso de los entrenamientos de grupo en una mera anécdota. La entidad comunico pasadas las 14:00 horas de este martes 19 de mayo que va a presentar un expediente de regulación de empleo, lo que comúnmente se conoce como un ERE. Es una decisión de gran calado y que corresponde a la gestión del administrador judicial José María Muñoz Jiménez, el máximo responsable del club de Martiricos desde hace casi tres meses tras la decisión de la jueza de apartar al jeque Al-Thani y sus hijos de la gestión.

"El club comunica que ha tomado la decisión de presentar expediente de regulación de empleo para la extinción y/o suspensión de contratos de trabajo. En los últimos meses la entidad está llevando a cabo diferentes medidas para paliar la difícil situación económica por la que atraviesa. La reestructuración del club se une a este paquete de medidas necesarias para asegurar la permanencia del Málaga Club de Fútbol", dijo el Málaga en un escueto comunicado.

Por eso el Málaga no acudió a la fórmula del ERTE como sí hicieron otros muchos clubes profesionales. La idea de Muñoz Jiménez era la de acometer despidos importantes y rebajar la masa salarial del club y el número de empleados. No todos los que se van a ver afectados están de acuerdo en la fórmula y en las formas con las que se está procediendo, pero no cabe duda de que la entidad necesitaba una terapia de choque para tratar de garantizar su viabilidad.

"La entidad agradece a los aficionados y abonados su apoyo en estos momentos complicados y les pide comprensión ante el complejo proceso que se inicia hoy y que la entidad vivirá en los próximos meses, cuyo único propósito es proteger nuestro colores y apostar por el futuro de nuestro escudo", apeló el Málaga en su comunicado.