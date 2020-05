El Málaga CF estrena la Fase 3 con la satisfacción de los jugadores

El Málaga estrena la Fase 3 en esta nueva realidad compleja e inédita a la que ha llevado la pandemia del coronavirus COVID-19. Entrenamientos en grupos y mucho balón, como se puede observar en la galería de imágenes, algo que agradecen enormemente los futbolistas, encantados de que el esférico encuentre destino y tenga billete de vuelta. Garantiza el club de manera oficial a través de sus canales que se está siendo escrupuloso con las medidas exigidas por LaLiga.

Los jugadores de Sergio Pellicer ofrecen sus impresiones después del primer día bajo este nuevo marco. "Muy ilusionados por empezar, aunque no seamos todos juntos. Pero ya vamos a estar con nuestros compañeros, a tocar el balón y a hacer cosas más generales del partido. Y eso, claro, viene muy bien", afirmó Renato Santos.

"Yo he empezado con el preparador de porteros haciendo un trabajo individual y después hemos pasado con el equipo y hemos hecho algo de táctica de ataque, de presión y luego, un partidillo", explicó Gonzalo, uno de los porteros del conjunto blanquiazul y que se estrenó esta temporada con el primer equipo.

Cerró el carrusel de voces el defensa Cifu, que venía arrastrando algún problema físico: "El primer día, casi, así que no he notado mucho cambio de la primera semana de ese entrenamiento individual de no estar con los compañeros y la verdad es que muy bien, muy contento y con ganas de más".