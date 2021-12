El Málaga CF lanza la campaña de abonos de la segunda vuelta: "Conjura"

De este lunes, el Málaga CF saca a la venta la campaña de abonos de la segunda vuelta en sus taquillas tanto físicas como online con el lema de Conjura. Bajo la denominación de Genio Malaguista, el club lanza un paquete con los 10 partidos de la segunda vuelta que se deben disputar en La Rosaleda y añade de regalo el que está a disputar este próximo sábado ante el Leganés, aún de la primera vuelta, para incentivar a los que se decidan rápido.

Como hasta ahora, un requisito indispensable para abonarse es previamente ser Fiel Malaguista (29 euros) y el club recuerda dos aspectos importantes en este abono de segunda vuelta, que sí entran los partidos de un hipotético play off de ascenso pero que no entran los de Copa del Rey que se disputen en La Rosaleda, concepto que sí incluía el abono completo a principio de temporada.

Los precios oscilan entre los 80 euros en Fondo 2 a los 430 euros que cuestan la zona de Tribuna 1. En Preferencia los precios ronda entre los 135 y los 250 euros, según el sector. Además, en la Grada de Animación el precio es de tan sólo 55 euros. Los abonos infantiles cuestan 25 euros.

El Málaga no deja en el olvido la situación sanitaria con el Covid-19. "El contexto que nos rodea no es sencillo. Estos últimos días hemos recibido noticias que pueden mermar el ánimo de nuestra gente, pero no podemos permitirnos caer en la rendición. La situación es compleja, pero ¿cuándo ha sido fácil?", dicen en su comunicado sobre los abonos, recordando la posibilidad de que se implanten de nuevo ciertas restricciones.