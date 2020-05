El Málaga CF y el coronavirus: "Habríamos llegado tiesos sin el trabajo que nos mandaron"

Hablan los jugadores del Málaga acerca del regreso al trabajo y a la competición en esta realidad compleja derivada del coronavirus COVID-19. “Yo creo que lo mejor para todos sería poder reanudar LaLiga, terminarla de la mejor forma posible dentro de la lógica de la sanidad y los parámetros. Creo que todos queremos terminarla pero dentro de una coherencia y una lógica adecuada”, sostiene Diego González.

Lamenta Tete Morente que se pierdan partes esenciales: “Es raro porque somos un equipo muy familiar que tenemos la costumbre por la mañana de hacer nuestro saludo y se nos hace un poco complicado, pero ya el vernos nos hace muy felices. Siempre estamos acostumbrado a celebrarlo con los nuestros y con nuestra afición, que no la vamos a tener y si encima no nos dejan celebrarlo con nuestros compañeros pues será muy raro. Pero estamos muy contentos, necesitábamos el césped. Disfrutar el balón, disfrutar de los compañeros, aunque no podamos saludarnos como nos gustaría, pero vernos todas las mañanas de nuevo y todo como si fuera la normalidad nos hace estar muy contentos y muy felices”.

Sobre el estado físico, Tete Morente añade: “Acabé bastante bien, pero siempre hay que seguir trabajando, nunca conformarse con lo que uno ha hecho y seguir haciendo buenos partidos y trabajar para el equipo”. Diego González apunta: “Me imagino que si no hubiéramos hecho la mitad de lo que nos mandaron de trabajo, hubiéramos llegado bastante tiesos. Hemos venido en buenas sensaciones y condiciones para entrenar. Ha sido una semana bastante intensa, una bonita vuelta a los entrenos, al menos ver a los compañeros. Algunos ejercicios con balón, hacer algunas conducciones, zigzag entre los conos, cosas que hacemos de pequeños y que se echaban de menos. Es algo que nos gusta a los futbolistas, tocar el balón y estar en el césped. Siempre se agradece".