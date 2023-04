En el Málaga CF aún hay cuentas de la salvación

La estocada de Andorra fue prácticamente mortal, sin embargo en el Málaga no quieren atender a la gravedad de la herida y se aferran una vez más a las cuentas, que obligan a ejercicios de un optimismo injustificado. Creen que es el único botón que pueden tocar para que el equipo no entre definitivamente en desconexión total y el final de la temporada sea insoportable. Ganar seis de ocho para alcanzar los 48 puntos y a partir de ahí esperar a que cuatro equipos de la zona baja no lo consigan.

Una plantilla que ha sumado 30 puntos en 34 jornadas, que no logra ganar a domicilio desde que el entrenador era Pablo Guede, que no es capaz de remontar un solo encuentro y que ha marcado 28 goles. Además, con el severo golpe anímico tras pincharse otro globo en Andorra, donde apareció con el aire de tres jornadas enlazadas sin perder coronadas con el buen triunfo ante el Leganés.

Se trataría de conseguir en las últimas ocho jornadas los mismos triunfos que tiene en su casillero. Un Málaga que tampoco, obviamente, ha enlazado dos victorias consecutivas en todo el curso 2022/2023. Las estadísticas son demoledoras.

Tratan de crear una burbujita alrededor en todos los ámbitos. Se ha bunkerizado el Málaga desde la llegada de Sergio Pellicer, que ha tenido sus diferencias con el club en varios momentos por decisiones tomadas y la comunicación externa. Pretende aislar a los jugadores para que no se desenchufen y mostrar algo de alma hasta que se termine consumando el descenso.

Hay que recordar que en el Málaga quedan 18 jugadores libres entre los que acaban contrato, cesiones y los que tienen cláusula de salida en caso de descenso. El marrón de verse en Primera Federación no será para ellos. Por algunos ya comienzan a sonar cantos de sirena y Martiricos se puede convertir en un zoco.

La entidad, mientras tanto, también alimenta la ingenua idea de la permanencia en un intento de encontrar algo de empatía en sus aficionados ante el golpe que se avecina. Las promociones son continuas, ya también para desplazamientos como el de Vila-real. Lo cierto es que la respuesta de los seguidores en estas circunstancias está siendo lo más digno de esta aciaga temporada.