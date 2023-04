Renato Santos avisa al Málaga sobre Primera Federación

Renato Santos (1991) fue uno de los fichajes del Málaga cuando bajó a Segunda División. Venía con buen cartel de Portugal, aunque el rendimiento no fue el esperado. Tuvo que salir en el ERE deportivo a la plantilla después de dos temporadas y eso le llevó a iniciar un recorrido por varios lugares, uno de ellos fue el Algeciras, con quien compitió en Primera Federación.

Así lo recordaba Santos en una entrevista con el diario AS: "El tema del El Palo vino cuando llegué de Corea. Allí la liga es diferente en cuanto a los tiempos. Llegué a Málaga y quería entrenar, pero no hacerlo solo sino con un equipo para tener sensaciones. Hablé con Dani Pacheco que es malagueño. Y Pacheco me dijo que hablaría con un par de equipos. Lo hizo con El Palo y fueron espectaculares conmigo. Me acogieron muy bien. Después firmé con el Algeciras. El equipo estuvo peleando por el playoff y nos quedamos a solo un punto. Estuve tres semanas lesionado. La Primera RFEF es una categoría muy difícil".

El extremo luso no quiso profundizar sobre cómo ha acabado el Málaga en esta situación: "No estoy ahí dentro. Cuando estaba ahí había cosas que salían para fuera como la incertidumbre de la segunda temporada. No sé cómo está la gestión. Tiene un estadio hermoso, una afición increíble y eso te tiene que ilusionar y motivar. Las cosas pueden no salir, pero tienes que darlo todo. No estoy diciendo que los jugadores no lo estén haciendo. Pero es por ahí. Es darlo todo. Si están ahí deben tener calidad y aportar todo lo que tienen dentro del campo".

Sobre Alfred N'Diaye

"He escuchado que no está bien y que la gente no está contenta con él. Cuando estaba ahí le puedo decir que era un jugador muy bueno e increíble que nos aportaba mucho cuando estaba en el campo. Sé cómo es es fútbol. Pasas de muy bueno a muy malo. Esto es así. Estamos constantemente puestos a prueba y me da lástima por él. Espero que pueda cambiar la situación".

ERE a la plantilla

"¡Fue difícil! Yo estaba bien, tenía un año más de contrato y quería seguir. Muchos de mis compañeros se querían quedar. Pero al final fue un tema del club. Se escuchaba que era porque los jugadores no querían bajar el salario. Eso es mentira porque no nos hablaron de bajar salario. Por lo menos a mí. Simplemente me comunicaron que no podía seguir por el tema salarial y que el club tenía que hacer otra gestión y no podía pagar mi salario".