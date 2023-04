La orquesta del Titanic Málaga sigue ensayando mientras se hunde

El Málaga sigue tocando, como la orquesta del Titanic, mientras se hunde a Primera Federación. Los futbolistas blanquiazules se dieron cita en las instalaciones del estadio de La Rosaleda para continuar con la preparación del partido contra el Villarreal B que se disputa este Viernes Santo en tierras valencianas.

Los futbolistas de Sergio Pellicer afrontaron su tercer entrenamiento de esta semana, en la que no hubo descanso ante la cercanía de la jornada. Comenzó alrededor de las 10:30 horas y se alternaron las labores en el Anexo y en el campo principal de Martiricos, donde predominó el trabajo técnico-táctico y hubo una serie de partidillos.

Según la información facilitada por el Málaga, no hubo ninguna ausencia y la enfermería no tiene ya a ningún jugador de los que cuentan con ficha profesional. "Bustinza y Andrés Caro, a buen ritmo, un día más integrados al grupo", comunicó el club. Sí tienen todavía que seguir recuperando el tono tanto Moussa Diarra como Víctor Olmo, que estuvieron realizando carrera continua en el Anexo. Haitam Abaida, por su parte, anduvo en el gimnasio.

Como es habitual, estuvieron además con el primer equipo los canteranos Carlos López, Loren Zúñiga, Cristian Gutiérrez, Álex Calvo y Murillo. Este jueves 6 de abril, nuevo entrenamiento en el estadio de La Rosaleda desde las 10:30 horas y posteriormente rueda de prensa de Sergio Pellicer.

La afición se mueve

El Málaga CF se medirá al Villareal B esta Viernes Santo a las 21:00 horas en el estadio La Cerámica, encuentro correspondiente de la jornada 35 de LaLiga SmartBank. Los blanquiazules esperaban llegar a dicha cita tras imponerse a domicilio al Andorra, aunque por desgracia no fue así. Por lo tanto, se perdió otra jornada por el camino, aunque lo positivo es que la distancia con la permanencia no aumentó. Por eso, la entidad de Martiricos acaba de anunciar que la Peña Malaguista Benamiel, Peña Universitaria y la Peña Malaguista Super Basti están organizando un nuevo desplazamiento masivo para intentar asaltar al filial amarillo, el cual va noveno, y de esa forma volver a ganar fuera de casa, algo que no ocurre desde la jornada 3 ante el Mirandés.

A ocho puntos de la salvación

Después de la destitución de Pepe Mel, Pellicer vino al rescate para sacar este barco a flote a la heroica. Sin embargo, tampoco le están acompañando los números al técnico de Nules, pues cogió el equipo en la jornada 24 a cuatro puntos de la salvación y diez jornadas después los blanquiazules están a ocho de esta.