"El mercado está muy parado", así lo aseguraba Manolo Gaspar días atrás durante la presentación de José Alberto López como nuevo entrenador del Málaga CF. Se espera un verano largo, de muchos movimientos pero en el que la base del equipo es sólida tras este año en el que se ha transitado hacia una normalidad y estabilidad palpable. Hay ya cosas cerradas, como vaticinó el director deportivo, y otras que aún deben cocerse a fuego lento.

"Tenemos clarísimas las posiciones a reforzar y cuáles son nuestros objetivos", era otra de la frases que lanzaba Manolo, siendo una de esas posiciones la delantera. De momento, y a expensas de terminar de concretar su renovación, Pablo Chavarría partiría como único delantero profesional para la próxima temporada. Chicos de la cantera como Julio Martínez o Loren Zúñiga candidatos a consolidarse.

Además de Chavarría, el Málaga buscará como mínimo a otros dos delanteros como hiciera el pasado curso con Orlando Sá y Caye Quintana. El objetivo, dentro de las limitaciones económicas y la falta de certeza con el límite salarial, es dar con delanteros que garanticen un alto número de goles. Al Málaga se le está resistiendo en los últimos años ese perfil de delantero que supere con facilidad la decena de goles y ronde la veintena.

Es un concepto que incide en el equipo, esta última temporada el Málaga acabó con 37 goles las 42 jornadas de Liga SmartBank, a cinco tantos de promediar uno por partido. Fue uno de los registros más bajos de la categoría, solo cinco equipos hicieron menos goles. Curiosamente fue una espina en la que coincidió este curso también José Alberto López con su Mirandés, que acabó el curso con 38 goles, uno más que los blanquiazules.

El propio José Alberto incidía en ello un par de jornadas antes del cierre de la temporada, reconociendo el gran trabajo durante todo el año del equipo así como la falta de gol: "Nada va a empañar la temporada. La temporada es excepcional, conseguir la permanencia para un club como el nuestro con tanta antelación como la hemos conseguido creo que es un éxito. Más aún todavía el cómo lo hemos conseguido, hemos estado a un nivel excelente. Lo único que nos ha faltado es haber conseguido más goles, es el debe que me apunto en lo que no he conseguido esta temporada. Un equipo que fuera contundente en el área rival".

Tanto el Málaga como equipo como el propio José Alberto con su pizarra tendrán que encontrar la fórmula para revertir una tendencia que penaliza mucho en esta categoría. Quedan más de dos meses de mercado por delante para encontrar soluciones.