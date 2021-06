Manolo Gaspar y el mercado: "Está muy parado, pero tendremos alguna noticia en breve"

Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga, acompañó en todo momento al entrenador asturiano, que se presentaba en sociedad en el que ya es también su estadio. Hubo palabras amables para José Alberto y también para el legado de Sergio Pellicer. Pero lo que más interesaba era conocer cómo marcha la planificación de boca del propio ejecutivo paleño.

"Agradecer el míster y darle la bienvenida. Desde el primer minuto tuvo una predisposición impresionante y una ilusión tremenda y para nosotros es un placer tenerle con nosotros. Lo teníamos claro desde el primer momento. En el club llevamos una línea definida y queríamos un perfil que le diera continuidad al magnífico trabajo de Sergio Pellicer. Tiene ilusión, ganas y no tiene miedo. Lo teníamos claro. Tuvimos suerte de encontrar a un entrenador que reunía todo y estaba receptivo a un proyecto como este. Nos encontramos en el momento justo de los dos", aseguró Manolo Gaspar.

"El mercado está muy parado, creo que vamos a tener noticias pronto porque están trabajadas de antes. Tenemos claro que tenemos una buena base, gente joven que dio el salto y estamos tranquilos. Va a ser un mercado largo para el Málaga y la mayoría, pero alguna noticia vamos a tener en breve", dejó caer Manolo Gaspar.

El paleño sabe lo que quiere para apuntalar la plantilla, que tiene una base que no existía un verano atrás pero siguen existiendo limitaciones económicas: "Tenemos clarísimas las posiciones a reforzar y cuáles son nuestros objetivos. Queda trabajar, ser paciente y que vayan cayendo por su peso. Lo tenemos claro y no vamos a cambiar nuestra ruta. Sería lo ideal mantener, pero sin poder económico es imposible. Hay que trabajarlas y convencer a los jugadores de que este es el mejor sitio para estar. Convencerlos porque económicamente vamos a estar a la cola".

Todavía no tiene todos los elementos necesarios para moldear mejor su equipo: "Nosotros estamos a la espera de conocer el límite salarial y a partir de ahí podremos ofertar más o menos. Estoy contento con el trabajo de José María y en el trabajo de fichas también, esperamos comunicarlo en breve. Ahora notas que los jugadores respiran de otra forma y que el trabajo funciona. Me gusta cómo respira, pero mientras no tengamos el escenario claro no podemos darle velocidad. Va a ser largo y hay que tomárselo con tranquilidad".

El papel de José Alberto

El entrenador está al día de cómo marcha la planificación, tal y como confesó en su presentación: "Está claro que desde que cerramos el acuerdo estuvimos en contacto permanente para ver cosas. Empezamos a hacer cosas, sobre todo, desde mi llegada. Lo más importante no es tener un buen equipo la jornada uno, es tenerlo cuando el mercado cierre. Tenemos que tener tranquilidad, todo está tranquilo y nosotros lo estamos. Sabemos nuestras preferencias, Manolo tiene marcada la línea y tenemos una buena base, una estructura bastante buena sobre todo en los medio centros. A partir de ahí veremos. Sí hemos hablado sobre renovaciones e incorporaciones".