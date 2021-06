José Alberto: "Vengo al Málaga CF por Manolo y su proyecto"

"Quería agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, estamos muy agradecidos e ilusionados. Con un mensaje de ser ambiciosos y exigentes posible desde el primer día. Nos hizo mucha ilusión que un club como este con esta historia y afición contacte con nosotros". Con este mensaje se presentaba como nuevo entrenador del Málaga José Alberto López en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda.

"Esto es un paso adelante. Después de mi primera experiencia en el Sporting, en mi club, mi etapa en Miranda llega el dar otro paso más. Llegar a un club importante en el fútbol español, un histórico. Con muchísima ilusión y muy feliz por estar aquí", completó el asturiano, que explicó por qué se decidió por el Málaga: "Hay varias cosas que se dan. Para mí era muy importante el proyecto y desde la primera conversación tuvimos un feeling grande y recíproco. Es fácil venir a un club como este, pero la decisión final la tomo por el mensaje de Manolo y su proyecto. Y también por querer ir creciendo con este gran club".

Resueltas las primeras formalidades, José Alberto habló de los objetivos personales y de club: "Intentar dar continuidad a algo que creo que se está haciendo muy bien de la temporada pasada y anterior. Dar continuidad, estabilizar al club y dar estabilidad y a partir de ahí crecer. Llegamos en un buen momento, los dos estamos en ese momento de crecimiento, el Málaga para volver a ser lo que fue. Con tranquilidad, trabajando muchísimo y sin marcarnos grandes retos. El reto es competir cada partido para ganarlo. Si queremos ponernos objetivos de ascenso o play off estaremos equivocados. El objetivo es cada partido. Lo más importante es el trabajo codo con codo con Manolo y la secretaría técnica para construir el mejor equipo que es lo que nos toca hacer".

Llamada del Málaga

"No me sorprendió porque estamos preparados para eso. Sabíamos que veníamos de hacer una excelente temporada con el Mirandés y esperábamos la llamada de clubes. En el momento de la llamada de Manolo nos ilusiona mucho venir por su historia y afición, tiene una masa social muy importante. Es clave tener a la afición en la grada y ojalá se pueda dar. Sólo me bastó una comida con Manolo, Capote y Duda que este era mi sitio, donde quería estar y luego se pudieron dar las condiciones para estar aquí y muy feliz por ello", confesó.

Imagen del club desde fuera

"Desde fuera es cierto que el Málaga la temporada pasada, después de ver el partido en Tenerife pensé 'qué mala pinta tenía el equipo con el tema del ERE y demás'. Ahí está el trabajo de Manolo y el cuerpo técnico anterior, que hizo un trabajo espectacular, y ahora las cosas están tranquilas y las ideas están claras y que se quieren dar pasitos para ir mejorando", afirmó.

Mensaje a la afición

"Nos podemos definir como gente que lo vamos a dar todo de nosotros para conseguir los mejores resultados. Trabajamos sin descanso. Llevamos cuatro días y hemos dormido muy poco. Vamos a dar todo y vamos a vivir y trabajar por y para el Málaga. No somos hombres de la casa, pero sí de club. Vamos a ayudar en todo lo que podamos y dar lo mejor de nosotros, ese es nuestro objetivo", sentenció.

Cuerpo técnico

El equipo de trabajo de José Alberto estará compuesto por dos personas de su confianza y gente de la casa: "Me acompaña gente de mi confianza como Pablo Álvarez (segundo) y Pedro (asistente) Enrique será el preparador físico, Julio está ayudando, Capa de analista, Dani de entrenador de porteros. Ya estuvimos reunidos, vamos a formar un equipo espectacular, son buena gente y malaguista, encajamos bien desde el primer momento. Vamos a poner lo mejor de nosotros para que todo funcione"

Contactos

"En el fútbol conocemos a mucha gente y tengo amigos en la ciudad. Andalucía es una zona que siempre me ha gustado mucho, he veraneado aquí en alguna ocasión. Viene a jugar a la ciudad en dos ocasiones y la conozco. No sólo el club y el proyecto te convence, venir a la ciudad es fácil. Nosotros vamos a venir con nuestras familias y muy contento", aseveró.

Rotaciones en la portería

"No me gusta rotar en la portería, me gusta darle continuidad. No creo en las rotaciones en esa situación. A partir de ahí los rendimientos harán cambiar. Me gusta que el portero sea una situación fija, si hay cambios es mala señal", defendió.