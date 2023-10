Málaga CF, un fin de semana de reseteo

Pasan las horas después del partido ante el Melilla y la sensación va mejorando cuando se mira la clasificación. El partido fue malo en su segunda mitad y hay que aprender y mejorar, lo normal ofreciendo esas prestaciones es no meter tres puntos en el zurrón. Seguramente hasta que no haya un escarmiento mayor no se acabe de asumir la lección. Pero se suman 19 de 24 puntos. Y, viajando en el tiempo a la pretemporada y lo que se pensaba entonces, es una puntuación excelente.

Es un fin de semana de reseteo para el equipo y el cuerpo técnico, que este lunes volverá a ejercitarse en el Campo de La Federación. Mental y físico. Pellicer reitera en cada intervención que hay mucho desgaste por la exigencia intrínseca del Málaga. En público protege a sus jugadores, pero internamente también les aprieta. Es la realidad de este equipo en la tercera categoría del fútbol española. La Kings League dejará el césped en un estado irregular antes de que tras el duelo ante el Castilla del próximo sábado se proceda al cambio y ya se estrene el próximo partido en casa, que será ante el Córdoba ya en noviembre tras el derbi ante el Antequera.

El Málaga puede contemplar el resto de la jornada con la tranquilidad del deber hecho. Los dos rivales que más nivel están mostrando en este inicio de la competición, Castellón e Ibiza, tienen partidos complicados en esta matinal de domingo. Los de La Plana visitan Ceuta, quinto clasificado y muy bien reforzado, y los baleares reciben al Recreativo, séptimo. Los de Pellicer igualan con 19 puntos con el Castellón mientras que el Ibiza tiene 17, con los malaguistas con un duelo más. Viene un tramo de calendario más exigente por el teórico potencial de los rivales. Hasta ahora se ganó a rivales de zona media y baja, se empató con el Recreativo y se perdió, compitiendo, al intratable Castellón.

Los jugadores compartían a través de las redes sociales viajes variados y escenas de asueto. Se lo han ganado con este arranque de temporada. Pero queda aún 30 partidos, como poco...