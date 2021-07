El Málaga CF tiene su particular representación en los Juegos Olímpicos. Tener a algún representante con el equipo en Segunda se antojaba complejo pero siempre queda lugar para lo ex. Desde Tokio llega la imagen de dos ex malaguistas como Pau Torres, seleccionado por Luis de la Fuente para el combinado olímpico de fútbol, y Marcelino Torrontegui, fisioterapeuta del Comité Olímpico Español.

Pau Torres solo estuvo un año ligado con el Málaga, el de la 18/19 tras el descenso a Segunda. El castellonense lo recordará con buen recuerdo, ya que fue una oportunidad que supo aprovechar tras despuntar en el filial del Villarreal. Aquí disputó 40 partidos que le valieron para asentarse el año siguiente en el club amarillo y estar a día de hoy tanto en el radar de la selección española como en el de los grandes.

La de Marcelino Torrontegui es su séptima etapa en unos Juegos Olímpicos. El que fuera fisioterapeuta del Málaga entre 1999 y 2020, al que solo le echó del club un fatídico ERE, ha participado en las últimas siete ediciones de los JJOO. Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012 fueron sus Juegos como parte de la Federación Española de Ciclismo. Río 2016 y estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 los disputa como parte del COE.