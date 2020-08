El Málaga CF muestra la puerta de salida a Boulahroud y Benkhemassa

El Málaga tiene que hacer malabarismos este verano para confeccionar su plantilla. Eso no significa, sin embargo, que el club no sepa lo que quiere y a quién quiere. Dos hombres que no entran en los planes del conjunto blanquiazul son los futbolistas Badr Boulahroud y Mohamed Benkhemassa. Según informó SER Málaga, la dirección deportiva ya habría comunicado a ambos que no se cuenta con ellos para la temporada 2020/2021.

En el caso de los dos futbolistas africanos, el club ni siquiera contempla ahora mismo la posibilidad de que se acojan a una rebaja de salario, como sí sucede con otros miembros de la plantilla con sueldos más altos que los suyos. Pero aunque el Málaga ofrezca la carta de libertad a ambos, hay que recordar que el marroquí tiene contrato en vigor hasta 2021 y el argelino hasta 2022.

Hay que recordar que el Málaga 600.000 euros por Boulahroud en el verano de 2018 con José Luis Pérez Caminero como director deportivo. Una cantidad muy importante por un jugador que no había competido fuera de Marruecos, donde militaba en el FUS de Rabat. Según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado ahora mismo sería de 325.000 euros.

Benkhemassa fue un capricho del jeque Abdullah Al-Thani, en contra de la opinión de todas las voces autorizadas del club. Pero el presidente se acabó saliendo con la suya y el centrocampista argelino llegó en la recta final del mercado de verano junto a Sadiku y Lorenzo González.