Los nombres propios de José Alberto

José Alberto López repasó todo lo que puede dar de sí el encuentro ante el Cartagena en sala de prensa y dejó también apuntes interesantes sobre algunos nombres propios de su plantilla. Del partidazo de Antoñín a la situación física de Sekou, la convocatoria de Víctor Gómez con La Rojita, el nivel de Roberto o la falta de minutos de Ismael Gutiérrez.

"Eso esperamos. Lo que queremos no es ver a un jugador un día, sino todos los días. Ahora lo que tiene que demostrar es la regularidad, a mantener ese nivel. Es lo que todos esperamos de él, el nivel que vimos la semana pasada. No tiene que hacerlo solo un día, sino toda la semana".

La convocatoria de Víctor Gómez

"No es ningún problema. Es una excelente noticia para el jugador y para el Málaga tener jugadores que vayan convocados. Eso es porque están dando buen rendimiento. Es baja y en su momento buscaremos una solución de las que tenemos en la plantilla, hay jugadores preparados para jugar cuando lo decidamos".

El estado de Sekou

"Sekou va mejor. Esperamos verlo pronto con el equipo".

Roberto y su futuro

"Lo va a determinar su rendimiento. Tiene unas condiciones muy buenas para ser un delantero importante. Pero al final su rendimiento es lo que va a determinar dónde va a llegar. Tenemos un equipo muy joven. Extremadamente joven. El propio Antoñín lo miraba ayer, nunca miro las edades, no me interesa, pero Antoñín es un jugador del 2000. Es una barbaridad. Parece que es uno de los veteranos. Todos los jugadores del equipo tienen mucho margen de mejora y de proyección. Estamos en un año de crecimiento, de ir sentando bases para ir creciendo y ofreciendo el mejor rendimiento posible con el paso de las jornadas".

La falta de minutos de Ismael Gutiérrez

"No me gusta hablar de nombres propios, voy al colectivo. Es un jugador más y está trabajando duro para cambiar su situación. Si no juega son decisiones técnicas, que elegimos otras características. Está apretando para cambiarlo. Tiene unas características muy definidas. Por una cosa o por otra pudo haber entrado por Ramón, pero por las características que creíamos mejor para el partido optamos por Ramón. No sacamos a los jugadores a calentar si no creemos que puedan entrar. Es uno más, está entrenando bien y estamos contentos con lo que está haciendo. Tenemos que tomar las decisiones para el equipo".