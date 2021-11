José Alberto clama contra el calendario: "Llegamos con dos días menos de descanso"

José Alberto López quiso poner en el foco el calendario al que se está viendo sometido su equipo con respecto a sus rivales en la rueda de prensa previa al choque ante el Cartagena. El preparador blanquiazul explicó que "son cosas que no acabamos de entender" con respecto al descanso de unos y otros: "Hay equipos que tienen dos partidos en nueve días, otros en siete, en seis... y nosotros hemos jugado contra la Real Sociedad B y el Cartagena con dos días menos de descanso. Eso es una barbaridad. Eso es tener una recuperación completa, o llegar con fatiga aún del partido anterior. La recuperación en el fútbol es vital, es lo que marca la diferencia. No quiero que suene a excusa, pero se debe de mirar un poquito más".

Con respecto al Cartagena, el técnico resaltó que es "un equipo combinativo que ha variado bastante los sistemas de juego" y apuntaba: "Los últimos partidos vienen jugando con línea de cinco. Intenta progresar a través del balón, con combinaciones, con jugadores de mucha talento individual. Con gente como Berto Cayarga, Álex Gallar... Con uno de los mejores delanteros de la historia de nuestro fútbol como es Ruben Castro".

Sobre el veterano delantero canario, autor de siete goles, y cómo pararlo José Alberto indicaba: "Con concentración. Lo importante es ser contundentes en el área, hacer buenos despejes, no dejar balones sueltos que le permitan actuar. Pero no solo él, sino a todos. Más a él porque es un jugador determinante, lo demuestran sus cifras goleadoras en Primera y Segunda. A cualquier jugador de la categoría es importante que ganemos buenos despejes, con perfiles para poder atacar el balón. Es lo que hemos decidido con nuestra estrategia".

"Todos tenemos que dar un paso competitivo fuera de casa. Todos. No puede haber una diferencia en los datos de locales y visitantes. No solo en resultados, sino en más parámetros", recalcaba el entrenador blanquiazul: "Son pequeñas cosas, matices, pero sí es cierto que tenemos que mantener la concentración, cometer menos errores, ser más contundentes en las aéreas. Es lo que tenemos que buscar, no cometer errores y aprovechar las situaciones que tenemos. El otro día tuvimos una oportunidad para cerrar el partido, muy clara, y tenemos que marcarla. Se te pueden escapar dos puntos. La diferencia en esta categoría entre ganar y empatar es muy grande. Tenemos que cuidar los detalles, estar muy metidos en los 90-95 minutos que dura el partido. No cometer errores. En casa por jugar con nuestro público jugamos a un nivel más alto que fuera y por eso debemos exigirnos mucho más".

Cuestionado por la nota del equipo tras este primer tercio de la temporada, José Alberto apuntaba: "Para poner las notas estáis vosotros. Nuestro análisis es más profundo de manera interna. Ese primer tercio podríamos haber sido mejores, también peores. Lo que sirve y cuenta son los puntos. Estamos en una buena línea, hemos crecido como equipo, somos un equipo reconocible, que es lo que me gusta. Que tengamos claro lo que tenemos que hacer. Nos queda aún mucho por mejorar".