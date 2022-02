Los nombres propios de Natxo: de Adrián a Juande

Natxo González trató varios nombres propios en comparecencia previa a la visita de la Real Sociedad B. Algunos que no estarán en San Sebastián y otros que no están en su mejor momento. También trató la situación de Adrián López, que mejora de su lesión pero con el que aún no pueden contar. Las bajas de Juande o Sekou o los estados de forma de Kevin o Víctor Gómez, a análisis.

No quiere forzar Natxo con la situación de Juande pese a las urgencias que tiene en defensa: "Juande no viaja, estuvo con el grupo pero ayer al margen no está muy seguro y lo tengo muy claro: no voy a exponer a un jugador en este momento. Vamos a recuperarlo y ponerlo bien para no arrastrar más esa situación. Queda fuera de convocatoria". Sin él ni Peybernes, Ismael Casas y Escassi quedan como alternativas a la zaga: "Puede ser, son opciones de momento. Son las dos opciones que pueden jugar".

No quiso detenerse mucho en la situación de Adrián López, recuperándose de una lesión y aún en el limbo, sin ficha. "Ahora mismo no puedo pensar en él. Está con nosotros. Está en recuperación, que no sé cuándo será. Se tomará la decisión que tengamos que tomar. Queda a medio plazo. No es lo que más preocupa. La trayectoria de Adrián está, todos le conocemos y la clase de futbolista que es. No hay dudas con él". Sobre Sekou, baja en la convocatoria, sólo indicó que ha tenido molestias y que deben esperar al parte médico".

Otro nombre propio fue el de Kevin, al que intenta sacar lo mejor el entrenador con consejos de juego: "Claro que le doy consejos. Cada día trato de mostrarle situaciones en las que ha estado bien y en la que debe mejorar. Todavía no ha sacado todo lo que puede tener dentro. En una faceta muy concreta sí, pero tiene capacidad para tener más variedad en el juego, para acabar más cerca de la portería. Debo tratar de hacer mejores a los jugadores, es mi objetivo".

Por último, se detuvo en el estado de forma de Víctor Gómez, del que no obvia su empeoramiento: "Sí que es verdad que tiene más nivel del que está mostrando últimamente. Hablando del juego ofensivo, cuando hablamos de la profundidad él debe dar más altura. Consideramos que los laterales son muy importantes dentro de lo que queremos y tiene mucho margen para hacer mejor las cosas".