La ruta del Málaga CF en el mercado y los objetivos de Manolo Gaspar

Manolo Gaspar hizo autocrítica y en base a ella comenzó a escribir los primeros renglones de la temporada 22/23. El director deportivo blanquiazul dio algunas pautas y pistas de por dónde caminará el Málaga CF que viene, qué buscará de los jugadores y cómo es su comunión con Pablo Guede a la hora de conformar la plantilla, la cuál construirán codo con codo.

"Mi objetivo es hacer una plantilla que pueda enganchar a la afición, que la gente se vea identificada, que sigamos una línea. Ese es el motivo y es lo que quiero", decía el director deportivo blanquiazul sobre la plantilla que aún está por construir pero que contará con mucho de lo aprendido este curso: "Es importante olvidar muchas cosas. Tenemos que comenzar de cero, es difícil y duro, pero mi trabajo está en mantener el equilibrio y hacer todo lo posible para ilusionar. Tenemos la idea clara en el inicio y operaciones que hemos atajado sin mirar atrás. En el mercado jugamos a especular y ahora hay cosas claras que queremos dejar listas desde el principio. Como siempre va ser un mercado largo. Hasta el 1 septiembre está el mercado abierto. Es verdad que hemos empezado con varias opciones que teníamos muy claras".

"Los contratos que firmamos son privados, hay diferentes cilindrados pero no creas que vamos a disparar la plantilla. Va a haber equilibrio, porque creo que es adecuado. Los jugadores contrastados, nos estamos fijando mucho en la mentalidad. Da igual que sea contrastado, sino mentalidades, el objetivo es sacar adelante el grupo. Si no tienen mentalidad no creo que tenga un perfil para jugar en el Málaga", era una de las puntadas clave del valeño, que anteponía que los futbolistas tuvieran la cabeza bien amueblada, centrada y focalizada antes que currículo, experiencia o cualquier otra variable.

Sobre los nombres tocados desvela poco Gaspar, que sí reconoce que sigue gozando de salud el Málaga en el mercado: "Los jugadores que llamo siempre siempre acogen la noticia de manera positiva. Los jugadores quieren venir, luego está si llegamos a un acuerdo o no. La imagen del Málaga no es la de hace dos años. Era difícil convencer a los jugadores. Si te vas a un perfil alto pues cuesta más".

"Lógicamente como lo he hecho con todos los entrenadores, hacer una operación sin conocimiento de su entrenador es la peor operación que podemos hacer. Los fichajes los hago yo, los perfiles los pone él, yo le doy las alternativas y las opciones: la primera, la segunda, tercera...", explicaba el jefe de operaciones blanquiazules sobre su trabajo junto a Guede para dibujar la plantilla: "Analizamos con el cuerpo técnico en general. Vemos que es lo mejor y de ahí sale el fichaje. Los fichajes los hago yo y los nombres se los pongo yo. Él puede contrarrestar con algún nombre que conozca pero la decisión siempre será de La Cueva, lógicamente".

Lo que tiene muy claro Manolo Gaspar es que el Málaga debe mirar arriba y no se puede repetir lo de este curso: "Lo que está claro es que el Málaga no puede luchar por la permanencia, tiene que ser reconocible y poder meterle mano al que sea. Es difícil competir con los transatlánticos. Hay presupuestos medios que pelean contra altos presupuestos. Y esa es nuestra intención. Vemos en abril-mayo cuál es nuestro objetivo. El objetivo es ser todas las semanas competitivo. Sin temblar. Para nada el objetivo va a ser la permanencia. No puede ser, imposible. Ese no es el objetivo del Málaga".

Sobre el número de jugadores profesionales apuntaba que "lo va ir dando el mercado y el límite salarial" y explicaba que tienen "ventaja de jugadores de cantera que no te ocupan ficha y que son como profesionales, vamos a aprovecharnos de eso. Pablo es un enamorado de la mejora de los jugadores jóvenes".