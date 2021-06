El Málaga CF aún no ha ofrecido la renovación a Nacho, que tiene ofertas para salir

No está tan claro el futuro de Nacho Pérez en el Málaga como uno podría pensar viendo que ha conducido a su juvenil a estar entre los cuatro mejores equipos de España (y lucha por ser el mejor aún). El entrenador acaba contrato y se muestra algo incrédulo por no haber recibido todavía una oferta de renovación. Tiene varias opciones lejos de Martiricos.

“No lo sé, la verdad, no voy a mentir. No han hablado conmigo. Hay gente de fuera que habla contigo y te proponen cosas interesantes. Mi ilusión es seguir siempre en el club, pero habrá que ver en qué situación y demás. De momento no han hablado conmigo y no tengo ningún problema en decirlo. Ahora mismo estoy centrado en esto, vamos a esperar a que acabe y una vez que termine pondré todas las ofertas que tengo encima de la mesa, hablaré con mi cuerpo técnico, hablaré con mi familia y tomaremos la que crea que es la mejor decisión para todos, ya veremos”, dijo Nacho en SER Deportivos Málaga.

“Yo me alegro de que se me valore por el trabajo que hemos hecho en el cuerpo técnico. Ha sido muy complicado por los problemas de fichas, entrenando con poca gente y con los que iban a jugar sólo un día o dos. Que me llame gente de fuera y valore eso me llena de orgullo y me halaga. Pero bueno, yo soy de la casa, llevo seis años en el club y nunca he tenido prisa por ir ascendiendo. Es verdad que cuando te proponen cosas y categorías interesantes y buenos proyectos, te meten en un problema porque te planteas salir de tu casa, como cuando era jugador. No sé qué voy a hacer el año que viene. Cuando termine el año elegiremos de entre todas las posibilidades. Será algo que me llene de ilusión y me permita seguir creciendo, además de que sea compatible con la vida familiar”, comentó sincero el malagueño.