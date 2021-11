El plan con Hicham: ser muy pacientes

Hicham está otra vez en ese punto de su recuperación en la que despierta interés y cierta ilusión. El marroquí lleva ya varios días entrenando con el equipo tras dejar atrás sus molestias musculares, esas recurrentes lesiones que le han impedido tener continuidad en el último año y medio. José Alberto ya le cada vez mejor pero, como otras veces, pide paciencia.

"Ya está entrenando y cada día lo vemos mejor. Son cosas que tenemos que ir decidiendo. Tenemos un plan con él y esperamos que pueda funcionar para que vuelva al equipo, para que vuelva a competir y para que veamos el Hicham que todos queremos y recordamos de sus partidos con el primer equipo", explicaba el entrenador blanquiazul durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Tenerife.

El plan del que hablaba José Alberto no deja de ser lo ya puesto en práctica, tener paciencia con Hicham y no precipitarse con su regreso, que gane confianza con el paso de los días y hacer las cosas bien, a su debido momento: "El plan es tener cierta paciencia e ir hablando con él, que se vaya sintiendo bien, que se vea para competir, que tenga seguridad... A partir de ahí lo único que queremos es ayudarle para que den el mejor rendimiento y se pueda sentir con la confianza y seguridad de que va a competir a un nivel bueno y que no le va a pasar nada. Ese es el problema, siempre que estamos cerquita de verle de nuevo en el equipo se cae otra vez".

Durante esta última recaída Hicham acudió a un especialista externo para encontrar una solución diferente a sus problemas musculares, tras varias fórmulas que no salieron del todo bien en ocasiones previas. El coste de la misma, como reconoció Manolo Gaspar, corrió del bolsillo del marroquí, concienciado en encontrar una solución. Esperan que esta sea la definitiva.

Pese a verle con el resto de sus compañeros, José Alberto apuntó que aún no está listo para entrar en la convocatoria para el partido ante el Tenerife, por lo que habrá que esperar, más paciencia: "Posiblemente no esté en la convocatoria. Tan sólo lleva una semana con el grupo. Hay que tener paciencia. Es precipitado que el lunes pueda estar".