Ha sido una temporada positiva para el Málaga pese a que el desenlace del curso no haya sido el deseado. El tropiezo a las primeras de cambio en los play off de ascenso no echa por tierra el trabajo previo de sus futbolistas. Es algo que se puede observar echando un vistazo a la web especializado en el mercado futbolístico como Transfermarkt. Para estos, de los 22 equipos que conformarán este curso LaLiga 1|2|3, el Málaga es el tercer club mejor posicionado en cuanto a valor de mercado y al valor medio de sus futbolistas.

Recién descendidos, Girona y Rayo Vallecano copan el primer y segundo puesto de Segunda, respectivamente, en cuanto a plantillas mejor valorados de la categoría. Con 31 jugadores con ficha, los catalanes están tasados en 68,65 millones de euros, lo que hace una media por futbolista de 2,21 kilos. Con 23 jugadores con contrato, los madrileños ascienden a 54,35 millones, 2,36 por jugador –superior a los gerundenses–. El Málaga se coloca justamente por detrás de estos dos: una plantilla de 26 jugadores valorada en 45,95 millones de euros y que tiene un valor medio por futbolista de 1,77.

Según el baremo de la web alemana, el resto de clubes están muy por debajo del tercer escalón del Málaga. El Deportivo, con 20 futbolistas, está tasado en 25,3 millones; Las Palmas, con 29, alcanza los 24,5; y el Sporting de Gijón, con 24, los 22,95 millones de euros.

Cabe destacar que el valor de la plantilla blanquiazul está calculado con activos muy importantes que están en la rampa de salida. Son los casos de Jony Rodríguez, tasado en 10 millones y a punto con la Lazio; y el de Ontiveros, valorado en seis y con el Villarreal a las puertas. Sin ellos, el Málaga se mantendría pese a todo en la tercera plaza de la competición, con 30 millones de valoración y un precio medio por futbolista de 1,25 kilos.

Entre los jugadores que han mejorado su tasación esta temporada en Segunda están los casos de Munir, de 600.000 a un millón; el de Fede Ricca, de 1,5 a 2,5 millones; Cifu de 500.000 a 800.000; Iván Rodríguez, de 400.000 a 800.000; Rolón (tras su paso por el Genoa), de 800.000 a un millón; Luis Muñoz (tras su cesión en Córdoba), de 400.000 a 600.000; Keidi Bare, de 300.00 a 800.000; Jony (tras pasar por el Alavés), de cuatro a 10 millones; Ontiveros, de 2,5 a seis kilos; y Juanpi (tras medio año en Huesca), de 1,5 a dos millones.

En los casos de Luis Hernández, Diego, Mikel, Pacheco, Tighadouini, Mula, Keko, Santos y Renato, todos mantienen su precio; mientras que Adrián, Lombán, Juankar, Cecchini y Boulahroud han perdido valor esta temporada.