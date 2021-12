El Málaga CF comunica seis positivos por Covid en la plantilla

Se le acumulan los frentes a un Málaga que cierra el año 2021 de la peor manera posible. Además de la sanción de la FIFA y los malos resultados recientes (con las consecuentes críticas a entrenador y equipo), toca sumarle otro palo más. La entidad de La Rosaleda ha comunicado de manera oficial que hasta seis futbolistas de la primera plantilla han dado positivos por Covd-19.

Según informa la entidad malacitana, no son casos graves y los que no son directamente asintomáticos, muestran unos efectos leves, pero habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo y si no se producen nuevos casos con el paso de los días. Hay que recordar que los jugadores disfrutan de unas pequeñas vacaciones navideñas pero el lunes 27 de diciembre se tienen que reincorporar al trabajo con vistas al primer partido de la segunda vuelta en Alcorcón.

Se temía en la entidad que esto pudiera pasar dada la situación actual de la pandemia, con una variante que parece que está expandiéndose de manera más veloz aunque menos lesiva. Entre lesiones y bajas por Covid (los jugadores tendrán que guardar diez días de cuarentena domiciliaria), habrá que ver en qué circunstancias se planta el Málaga en Santo Domingo. Una cita en la que José Alberto se juega mucho.

"La entidad informa que sus servicios médicos han detectado seis casos positivos de COVID-19 entre los miembros de la primera plantilla masculina. L os afectados se encuentran bien, todos ellos son asintomáticos o presentan sintomatología leve. Tal y como marca la normativa del Gobierno Andaluz, todos ellos se encuentran en cuarentena domiciliara de diez días", empezó el comunicado oficial.

"Siguiendo el protocolo sanitario de LaLiga, el próximo lunes 27 -coincidiendo con la vuelta a los entrenamientos- se realizará test PCR al resto de los integrantes del equipo y se iniciará una rutina que contempla test de antígenos diarios. El Málaga CF recuerda que la tasa de contagios de la COVID-19 aumenta inexorablemente en estas fechas tan señaladas y recomienda prudencia en los contactos interpersonales", concluyó.