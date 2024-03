"El Málaga CF es más práctico que de juego bonito"

Antonio Matez, secretario técnico del Linares, es un producto del fútbol malagueño. Puerto Malagueño, ascensos de categoría con Alhaurino y Torremolinos y ahora en el club linarense, donde cumple su segunda temporada. Este domingo, su equipo visita al Málaga CF, también un partido especial para él.

"Estamos en la lucha, estamos en nuestra liga. Esta semana no pudimos conseguir la victoria, pero sí dimos un pasito para salir de los puestos de descenso. El equipo tuvo muchas incorporaciones nuevas, cuerpo técnico nuevo... Tras un arranque positivo tuvimos una dinámica mala de resultados y lesiones, pero nos ha costado. Hemos sumado mucho en la segunda vuelta, pero no va a ser fácil para un equipo humilde como nosotros. El nivel de esta categoría es así, tengas el nivel que tengas vas a tener que luchar hasta el final. Nos están apoyando, pero cuando enganchas una mala dinámica es complicado. La afición está ahí siempre", decía en Ser Deportivos Málaga.

"El Málaga está en una buena línea de resultados, pierde muy poco y es el menos goleado de nuestro grupo. El Málaga que juega fuera no es el mismo de casa, lo he visto bastante. Estuve en el partido contra el Intercity en La Rosaleda. Es un Málaga muy sólido defensivamente y arriba tiene individualidades, te puede marcar esa diferencia. Vamos como en cualquier partido, en nuestra situación no podemos hacer distinciones", analizaba sobre el equipo de Pellicer, al que ha visto in situ varias veces esta temporada: "Contra el Intercity lo vi y es un equipo muy sólido en defensa, en las transición se les puede hacer daño si tienes un futbolista habilidoso, pero es que en transición se lo puedes hacer a cualquier equipo. El Intercity es muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Le crearon problemas, no vi al Málaga muy fluído en ataque en algún momento, pero siempre te la meten. Con Dioni nos llevamos todos un susto. Yo estaba allí y fue desagradable. Pensando en el partido, te corta el ritmo, a los futbolistas los desconcentras, te para y te enfría. Paró el ritmo del partido. Después lo sacaron, con ese gol fantasma que no dieron. Pero es verdad que cuando le pasa algo así a un compañero no es extraño que el equipo lo pague después. Está siendo un Málaga más práctico que de juego bonito, pero aún así ahí está. Hace tres días estaba a una distancia considerable del primer puesto y ahora está casi a dos partidos del ascenso directo".

"Para mí el equipo más en forma es el Córdoba, pero estuve viéndolo en El Arcángel con el San Fernando y fíjate el nivel de la Liga que el Córdoba gana 1-0 y sufriendo. Cualquiera te la hace. El Recreativo Granada parece que está desahuciado y le gana al Atlético de Madrid B, que está a mitad de tabla. Pienso que el Málaga está en una línea estable, no recuerdo cuándo perdió. Es victoria, empate, victoria. Pierde poco. El Ibiza lleva más de un mes sin ganar. Si le da o no, el Córdoba ahora está más en forma, pero creo que se estará hasta el final. Se pensaba que Castellón e Ibiza estaban metiendo unas diferencias brutales pero ahora están en un bajón. Todo va a estar hasta el final ahí, con resultados que nadie espera. Nadie esperaba que le ganáramos al Ibiza. Se esperaba que el Málaga ganara en Algeciras y, lo digo por experiencia propia, hay que ir a Algeciras a ganar. Es un equipo muy aguerrido, con individualidades. No es fácil", decía sobre la perspectiva del grupo Matez, que aseguró que su equipo no estará solo en La Rosaleda: "A priori hay algunos autobuses. 2-3 autobuses al menos, no sé el número. Nuestra afición nos acompañan a todos los sitios. Málaga está cerca, en Semana Santa, una ciudad bonita..."

"Hemos cambiado la dinámica de malos resultados y hemos ganado en confianza. Te puede salir un partido mejor o peor, como nos pasó el fin de semana. No nos entraron las ocasiones y no pudimos ganar. Nos encontramos bien y vamos a dar toda la guerra posible. La Rosaleda es La Rosaleda, un estadio de 25.000 personas, es impresionante lo de la afición, vamos a ver cómo respondemos a ese ambiente y a ver qué tipo de Málaga nos encontramos. A hacer nuestro partido y a ver qué podemos sacar. Para mí será especial, es el partido en el que voy a mi casa", cerró sobre lo que espera de su equipo en un gran escenario.