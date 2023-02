La venta del Málaga CF a los propietarios del PSG, una opción real

La situación deportiva del Málaga CF, con un pie en el abismo de la Primera RFEF (o lo que sea), no es halagüeña, pero ello no ha mermado el interés de distintos inversores por hacerse con el control de la entidad costasoleña. Sabida es la compleja situación judicial, con varios frentes distintos abiertos y la entidad administrada durante tres años por José María Muñoz, pero no es un obstáculo insalvable para que haya un cambio de propiedad y pueda desbloquearse el entuerto que estrangula el crecimiento del club.

El periodista Tariq Panja, radicado en Londres y que escribe en New York Times, donde ha desvelado noticias de bastante calado, informaba de que Qatar Sports Investments, la empresaria propietaria del Paris Saint Germain y participada directamente por el emir de Catar, estaba interesada en hacerse con la propiedad completa del Málaga CF. No es la primera vez que suena esa opción y ello conllevaba cierta incredulidad. Pero Málaga Hoy pudo confirmar que la de Qatar Sports Investment es una posibilidad real de la que están al tanto tanto en el club como en las instituciones. Es más, no son los únicos inversores que han tenido conversaciones para preguntar la situación del club, incluso con alguno estadio más para profundizar en el conocimiento de la entidad. Una empresa capital americano (en 2021 ya se interesó RedBird Capital, con LeBron James, flamante máximo anotador de la historia NBA, como parte de la empresa. Finalmente, acabaron entrando en el AC Milan) y otra con sede en Londres también han indagado y han recabado información sobre el estado de cuentas y perspectivas de futuro del Málaga CF.

En el caso de Qatar Sports Invesments, la idea es tener franquicias en las distintas ligas más poderosas del mundo. Como informaba Panja, han entrado en el Braga portugués (curiosamente, club con el que el Málaga CF tiene un litigio por el caso de Ricardo Horta,en el que pronto debe haber novedades), se interesaron también por Tottenham y tiene al club de Martiricos en el radar. Es una práctica que ya desarrolló Red Bull con equipos en Austria, Alemania y Sudamérica. O en España está el propio caso del Girona, ahora en mitad de tabla de Primera y tutelado por el Manchester City, con capital de Emiratos Árabes Unidos, con sus franquicias a su vez en Estados Unidos y Australia. Desde que en 2017 compró el club catalán se ha estabilizado en la élite y ha ido hacia arriba, alcanzado cima históricas.

Como siempre, el principal obstáculo es el jeque Al-Thani y su negativa constante siquiera a negociar hasta ahora ¿Es posible desde el punto de vista judicial una venta? Según las fuentes consultadas por este periódico, sí es factible una venta del club a pesar del proceso en el que está inmerso la entidad. Como casi siempre, con dinero todo tiene solución. Pasaría, en primera instancia, por la devolución de Al-Thani de los nueve millones de euros, la fianza que la jueza Ruiz González, que instruye el caso por presuntos delitos de administración, societario y de blanqueo de capitales de la familia, impuso en su momento. Eso le permitiría volver a tener el control del club y proceder a la venta de su parte, ahora mismo el 51%. El resto pertenece a BlueBay y pequeños accionistas. En el caso de la empresa hotelera, que tras un préstamo al club devuelto a los pocos meses se hizo con el control de casi la mitad a través de la sociedad NAS Spain 2000 que se creó con los Al-Thani, el jeque tiene recurrido al Tribunal Supremo la sentencia que le favorecía. En cualquier caso, aunque fuera favorable a BlueBay, el jeque seguiría detentando el máximo de acciones. Otra cuestión serían los delitos y los acuerdos extrajudiciales que pudieran alcanzarse.

Paralelamente, también BlueBay ha tenido proposiciones para ese paquete, por el que no invirtió más que ese préstamo devuelto. El descenso a Primera RFEF devaluaría obviamente el club al estar en una categoría inferior y menguar de manera drástica sus ingresos. De ahí también el movimiento y el ruido en las últimas semanas en torno al club, que no ha dejado de crecer. La lamentable situación deportiva sirve como amplificadora. BlueBay tiene sobre la mesa ofertas en función de si el equipo se mantiene en Segunda o desciende, con un precio un 40% menor, por su paquete.

Qatar Sports Investments se define como un fondo soberano del emirato para la promoción del deporte. Últimamente también ha entrado con mucha fuerza en el mundo del pádel, creando el Premier Padel, un circuito con premios e inversión que multiplica al del World Padel Tour. Hay una carrera en países árabes por coger el control de clubes y competiciones (los saudíes con el golf también entraron a saco). En esta situación, el Málaga fue un club que experimentó los inicios de este boom por expandirse desde Oriente Medio con la entrada del capital catarí. En su caso, tras dos años y medio de pico histórico del club (y una racha sin par de presencias seguidas en Primera), todo se fue desplomando. Hay cierta confianza en que Al-Thani sí pueda abrirse a vender a familiares lejanos la propiedad del club, que caería en manos de gente más solvente en todos los sentidos. No será de un día para otro, pero hay movimientos más allá de los judiciales para que el Málaga cambie de propietarios. Y de cierta intensidad.