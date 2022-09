El Málaga CF rectifica y anuncia una lesión de Juande

En el Málaga CF no todos los problemas están en el verde. A otros niveles también lleva tiempo dejando mucho que desear. El club pasa en una hora de informar de un trabajo de descarga de Juande Rivas a una lesión a nivel de isquiotibiales. Aseguran que no reviste gran importancia y que se trata de una molestia pero con el historial de problemas físicos del defensa cordobés habrá que mantenerse alerta porque igual no está disponible para el partido contra el Tenerife.

Justo lo que le faltaba al Málaga, acrecentar las dudas en el centro de la defensa, donde ningún jugador se libra de los problemas físicos. La dolencia de Juande ("molestias", relata el club) llega justo cuando parecía que Unai Bustinza regresaría y Guede podría contar una pareja de ciertas garantías. El defensa bilbaíno completó una nueva sesión con el grupo, al igual que el canterano Dani Lorenzo.

El entrenador argentino no va a poder contar, como ya se esperaba, con Esteban Burgos y Jonás Ramalho, lejos aún de sus respectivas vueltas. "Esteban Burgos continúa alternando labor en el gimnasio e individualizada en el césped, bajo la supervisión del readaptador Toni Tapia. Luis Muñoz y Ramalho prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación al margen del plantel", comunicó el Málaga.