Juan Soriano mete al Málaga CF con los gallitos

Defiende la portería del Tenerife un Juan Soriano que portó los colores del Málaga CF pero tras una temporada creyó que lo mejor para él era decantarse por los chicharreros. Aun así, guarda cariño y en la distancia analiza a sus ex: "Ellos me dieron la oportunidad de jugar allí. Es un gran club y tienen una gran afición. No han empezado bien, pero tienen una gran plantilla, para estar entre los diez primeros. Va a ser un partido bonito, pero esperamos ganar nosotros”.

Los compañeros de Soriano han dicho esta semana que atraviesan un "bache", el meta sevillano tiene su visión: "Debemos ser autocríticos porque todos tenemos que dar un paso adelante. Ahora estamos un poco limitados por las lesiones, pero no hay que poner excusas y dar el 100%. La situación no es cómoda porque si queremos aspirar a algo hay que empezar a sumar de tres en tres".

Aun así, añade algo más: "Es verdad que en las pocas que nos han creado nos han metido goles, pero yo me voy de los partidos con la sensación que no he intervenido”.